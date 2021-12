Kufizime për natën e ndërrimit të viteve/ Anulohen festimet me fishekzjarrë në disa kryeqytete, maskat të detyrueshme në çdo ambient

Shumë kryeqytete pritet të anulojnë festimet në natën e ndërrimit të viteve për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.





Një nga kryeqytetet që do të anulojë festimet është edhe Athina, duke ndaluar fishekzjarrët mbi Akropol.

Pas Athinës do të jetë edhe Roma që do të anulojë aktivitetet për këtë fundvit. Gjithashtu në Itali është e detyrueshme që të mbahet maska në çdo ambient.

Nga ana tjetër, Gjermania ka bërë të ditur se do të vendosë kufizime të rrepta nga 28 dhjetori, duke ndaluar do të ndalojë edhe festimet masive në natën e Vitit të Ri. Një vendim i tillë do të bëjë që këtë fundvit të mos kemi fishekzjarre në Berlin, në Mynih dhe Frankfurt. Për shkak të rritjes së numrit të të infektuarve me Covid, Parisi ka vendosur që të anulojë shfaqjen tradicionale të fishekzjarrëve.

Kryeministri francez ka njoftuar anulimin e eventeve publike, ndërsa ka këshilluar personat e vaksinuar të bëjnë një testim përpara natës së Vitit të Ri. Ndërkaq, mijëra protestues kanë mbushur rrugët për të protestuar kundër vaksinimin me detyrim edhe masave të rrepta.