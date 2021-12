9 raste me Omicron në Kosovë, ja simptomat e veçanta

Nëntë raste me Omicron në Kosovë – këto janë simptomat që tregojnë se mund të jeni infektuar me këtë variant





Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës (IKSHPK), mbrëmë ka njoftuar për konfirmimin e nëntë rasteve të para me variantin Omicron të koronavirusit në Kosovë.

IKSHPK ka njoftuar se këto raste janë importuar nga SHBA-të, Londra, Franca dhe disa të tjerë janë detektuar në komunën e Mitrovicës.

“Në këtë drejtim, nga hulumtimi epidemiologjik, ka rezultuar se nga këto raste: 2 raste janë të importuara nga SHBA-të, 2 raste janë të importuara nga Londra, Mbretëria e Bashkuar, 1 rast është i importuar nga Franca; dhe 4 raste me variantin Omicron të detektuar janë në komunën e Mitrovicës, të cilët mohojnë historinë e udhëtimit dhe se kanë pasur kontakte me dikë nga jashtë”, thuhej në njoftimin e IKSHPK-së.

Pas këtij njoftimi MSH-ja bëri thirrje për respektim të masave në fuqi. Përveç respektimit të masave anti-Covid që janë në fuqi, MSH-ja kërkoi nga qytetarët që të vaksinohen dhe t’i inkurajojnë të tjerët për vaksinim.

Megjithatë, ende nuk dihet nëse do të ketë masa më strikte, pas konfirmimit të rasteve të para me variantin Omicron.

Ministri i Shëndetësisë, Rifat Latifi, javën e kaluar ka deklaruar se masat anti-COVID do të vendosen përkitazi me situatën epidemiologjike në vend. Ai ka paralajmëruar masa shtrënguese nëse do të ketë nevojë.

Varianti, i zbuluar për herë të parë në Afrikën e Jugut, është kategorizuar si një “variant shqetësues” nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) dhe tashmë është zbuluar se ka 30 mutacione të ndryshme, duke përfshirë tipare që nuk janë parë më parë.

Simptomat e koronavirusit ende përfshijnë kollën më të zakonshme, temperaturë të lartë dhe humbje të shijes e nuhatjes. Por Omicron gjithashtu ka disa simptoma që janë specifike për atë variant të veçantë, sipas mjekut të përgjithshëm, Dr. Gary Bartlett. Pacientët kanë më shumë gjasa të zhvillojnë një ndjenjë të çuditshme gërvishtjeje në fyt, paralajmëroi ai.

Lodhja e vazhdueshme, dhimbjet e muskujve, madje edhe djersitjet gjatë natës, mund të jenë të gjitha shenja të infeksionit Omicron.

Dr Bartlett tha për Express.co.uk: “Simptomat e Omicron fillimisht mund të duken më të buta në krahasim me infeksionin nga varianti Delta. Varianti Omicron i COVID-19 mund të shkaktojë simptomat e zakonshme të njohura, të tilla si rrjedhje e hundës, ethe, kollë e vazhdueshme, dhimbje të kokës dhe fytit, dhe humbje të ndjenjës së shijimit dhe erës. Simptomat që mund të jenë më specifike për Omicron përfshijnë gërvishtjen e fytit në krahasim me dhimbjen e fytit, një kollë të thatë të vazhdueshme, lodhje ekstreme, dhimbje muskulore dhe djersitje gjatë natës”.

“Këto mund të jenë simptomat e para dhe të vetme të variantit Omicron. Mund të jetë e vështirë të bëhet dallimi midis COVID-19 dhe ftohjes së zakonshme pa testim PCR”.