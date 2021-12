Darkë Basha-Balla?! Zheji: Lojë e rëndë e Berishës që përdor mortin. Ngjela: Ligësi, s’do të dijë çfarë është vdekja

Akuzat e ish-kryeministrit Sali Berisha se kreu i Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla, kryedemokrati Lulzim Basha, dhe kryebashkiaku Erion Veliaj kanë darkuar së bashku, është bërë temë diskutimi në emisionin e sotëm “Pikat mbi i”, në News24.





Për analistin Artur Zheji, kjo deklaratë e Berishës është bërë, pasi ai ka nevojë për një prapavijë morale për ultimatumin e 5 janarit, që i ka vendosur Bashës për lirimin e zyrës.

Si për Zhejin, edhe për avokatin Spartak Ngjela, është e turpshme që Berisha përdor takimin e rastësishëm të politikanëve në një vizitë mortore , si një darkë mes tyre.

Zheji: Referuar ultimatumit të 5 janarit, doktori ka nevojë për një prapavijë morale dhe njëkohësisht është një shkelje syri ndaj Ramës, pasi mendohet se mund të ketë një rivalitet potencial mes Veliajt e Ramës. Ose, meqë Balla nga seksesi i tij në Librazhd u spostua në Fier. E gjitha kjo është një makineri për të krijuar një prapavijë morale të ultimatumit të 5 janarit, që vetëm jo po bëhet një sekt i demokratëve me socialistët, pra ky thotë që po flirtojnë, por edhe është ajo që qëllimi justifikon mjetin. Qëllimi është se demokratëve t’iu mbushet mendja se Basha është me Ramën dhe t’i mobilizojë ata kundër Bashës. Për të edhe një koecidencë për një vizitë mortore është një gjë që demokratët të mobilizohen kundër Bashës. Është pjesë e lojës, është pak e rëndë, e zymtë, për të ndërtuar një makineri diversioni. Nëpër mort shqiptarët e kanë pasur zakon që ikin, është shumë e shenjtë që të përzihet me politikën, por nuk kemi çfarë bëjmë tani.

Ngjela: Saliu është i mundur, ka ikur nga skena. Mjerë të mundurit, thonë latinët. Ai është mundur, nuk kthehet dot. Ka shumë gjëra që kërkonte t’i eliminonte, përmes destabilizimit. I rrezikohet familja, sikurse ky vetë. Ai nuk di të bëjë asnjë veprim pa ligësi. I kemi dëgjuar ndonjëherë ndonjë mendim që të ketë mirësi brenda, kurrë! Ka ligësi brenda. Kjo është ligësi, ai nuk do ta dijë cfarë është vdekja. Është i mundur. Psikologjia e të mundurit është shumë e rëndë, ai nuk ka psiqikë të fortë, ka dhe familjen në rrezik. Autori kryesor që i ka çuar në këtë drejtim është ky. Ai e ndjen. Prandaj ka atë disekuilibrin në lidhje me mungesën e një burri shteti. Ku flet burri i shtetit ashtu. Fliste në mesjetë, por jo në mesjetën perëndimore, por në Lindjen e Mesme. Lindja e Mesme dhe Saliu bashkë kanë këtë filozofi. Fjala ka dalë për të fshehur mendimin, kot ta zgjasim.

Zheji: Sa më shumë ta nënvizojmë, aq më shumë i japim një vlerë që nuk e ka. Është thjesht një thashethemnajë e pavlerë dhe një diversion, diversionin e ka te kurthi që ti bie. Nëse merresh me të, por nëse e anashkalon ai është një kurth që shkrehet bosh. Le të shkrehet bosh them unë, se nuk ja vlen. Përplasja mes palëve në PD po radikalizohet.