“Do bëja seks”/ Habisin vajzat e Big Brother VIP, ja çdo bënin nëse do ishin në shtëpitë e tyre

Tre nga vajzat e Big Brothet VIP, Antonela Berisha, Beniada Nishani dhe Beatrix Ramosaj, kanë diskutuar me njëra-tjetrën se çfarë do të bënin në qoftë se do të ishin në shtëpitë e tyre.





Modelja seksi, Beniada Nishani tha se do të kishte lexuar ndonjë libër ose do të shikonte televizor, ndërsa ish-konkurrentja e “Për’puthen” u shpreh se mbase do dilte me ndonjë djalë ose do të bënte sex.

Vajzat u çuditen nga kjo deklaratë e Antonela Berishës dhe me shaka modelja iu drejtua Beatrix: “Shkojmë për të fjetur gjumë se nuk kemi më moshë për kështu gjërash”.

E pyetur se çfarë do të zgjidhte mes çokollatës dhe seksit, ajo u përgjigj se do merrte çokollatën pasi sipas saj janë më të mira së djemtë.

Pjesë nga Biseda:

Beniada: Çfarë do bëje ti tek shtëpia, do të shikoje televizor, do të lexoje ndonjë libër…

Antonela: Jo jo, ta tregoj unë se cfarë do të kishin bërë.

Beniada: Unë këto do të kisha bërë, ti çfarë do të kishë bërë?

Antonela: Unë do të kisha përdorur telefonin do të kisha parë një film në “Netflix”, e para atlernativë, e dyta, do kisha dalë me ndonjë çun, tre, do kisha bërë sex…

Beniada: Na fëlliqi goca, hajde Trixa ikim të flejmë gjumë të dyja bashkë.

Antonela: Përse nuk bëni sex ju?

Beniada: Nuk e kemi më moshën ne, jemi për libra tani. Ne nuk kemi pasur fat për këto gjëra më mirë lexojmë ndonjë libër dhe një vrap. A do ta shkëmbesh me një kuti çokollate?

Antonela: Jo sepse më dalin puçrrat.

Beniada: Po të më thonin cilën do këtë apo atë, do zgjidhja çokollatat sepse do i haja dhe sot dhe nesër. Çokollatat janë më të mira se djemtë.