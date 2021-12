Rama jep lajmin e mirë për shqiptarët në Itali: Nisin procedurat për njohjen e pensionit

Kryeministri Edi Rama jep lajmin e mirë për të gjithë shqiptarët që jetojnë në Itali dhe që kanë kontribute pune në vendin fqinj.





Rama shkruan në “Facebook” se qeveria italiane ka përfshirë në projekt-buxhetin e Italisë për vitin 2022 edhe një amendament për nisjen e procesit të njohjes faktike të pensioneve të shqiptarëve.

Mesazhi i Ramës:

LAJM I MIRË për shqiptarët në Itali

Në vazhdën e komunikimit me qeverinë italiane dhe partitë politike për marrëveshjen e pensioneve, Parlamenti Italian ka përfshirë në projek-buxhetin e Italisë për vitin 2022 edhe një amendament për nisjen e procesit të njohjes faktike të pensioneve të shqiptarëve me kontribute pune në vendin mik Vazhdojmë kontaktet deri në aprovimin përfundimtar të projekt-buxhetit 2022 dhe me këtë rast u shpreh mirënjohjen në emër të shqiptarëve në Itali, kryeministrit Mario Draghi, ministrit të jashtëm Luigi di Maio, të cilët janë angazhuar personalisht për ta zgjidhur këtë çështje kaq jetike për aq shumë shqiptarë të mirë në Italinë mike, si edhe të gjithë të tjerëve që dashamirësisht janë përfshirë në këtë përpjekje të përbashkët❤️