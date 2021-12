‘Shkarkimi i Metës do të përbënte një precedent’, Erl Murati: Sot kemi dy PD! Anëtarësia e partisë është e përçarë dhe vendi ka mbetur pa opozitë

Kryeredaktori i ‘Gazetës Shqiptare’, Erl Murati në rubrikën ‘Opinion’ foli për zhvillimet e brendshme politike në Partinë Demokratike.





I ndalur tek përplasjet mes kreut të PD-së Lulzim Basha dhe ish-kryeministrit Sali Berisha, Murati u shpreh se kjo përçarje ka sjellë dy PD.

Më tej shtoi se vendi ndodhet pa një opozitë, pasi tashmë partia më e madhe opozitare është duke u marrë me veten e saj

“Sot kemi dy PD. Faktikisht jemi pa opozitë sepse partia më e madhe opozitare është e zënë duke u marrë me veten e saj. Ky vend ka aq shumë nevojë për opozitë, por sot për sot nuk ka. PD e Berishës në njëfarë mënyrë ka paralajmëruar se do të hyjë në PD me forcë për të marrë kontrollin, por edhe nëse kjo ndodh nuk mund të them se kjo do të jetë një zgjidhje. Anëtarësia e partisë në këtë moment është e përçarë, dhe kjo situatë në PD është për të ardhur keq.”, u shpreh ai më tej.

Po ashtu Murati theksoi se zgjatja e krisës i intereson kreut të PD-së Lulzim Basha. Sipas tij Kuvendet e zhvilluara në PD nuk kishin qëllim zgjidhjen e krizës.

“Praktikisht kemi dy PD, e Bashës dhe e Berishës. Berisha besoj është i ndërgjegjshëm se nëse synon të marrë drejtimin e PD , duhet ta bëjë atë më shpejt.

I pyetur për presidentin e Republikës Ilir Meta, Murati u shpreh se shkarkimi i presidentit do të përbënte një precendent, ndërsa shtoi se Meta ka qenë një pol opozite në presidencë.

“Nëse Meta do të kishte ndërmend të shpallte zgjedhje lokale do ta kishte bërë. Nuk besoj se do të marrë vendin për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme për ato bashki që janë vakante. Shkarkimi për herë të parë nga Kuvendi dhe Gjykata do të ishte diçka e pazakonte dhe negative në vend. Por kujtoj në atij i mbaron mandati dhe do të zëvendësohet, pra disa muaj më pak apo më shumë nuk ka ndryshim. Ai ka qenë një pol opozitë gjatë këtyre viteve në presidencë. Shkarkimi i Metës do të përbënte një precedent”, u shpreh ai.

Sa i përket krizës energjetike ai u shpreh se duket se deri tani kjo krizë nuk e ka prekur vendin dhe se kambanat e alarmit ende nuk kanë rënë në Tiranë.

“Kriza energjetike u paralajmërua disa javë më parë, por deri tani duket se kjo krizë nuk e ka prekur Shqipërinë. Duket se kambanat e alarmit ende nuk po bien në Tiranës. Sa i përket skandaleve të javëve të fundit, me rrjedhjen e të dhënave personale lidhet me zgjedhjet e 25 prillit. Këtu është një dorë e organizuar, e cila ka marrë të gjitha të dhënat dhe ia ka dhënë PS për ta ndihmuar për të fituar zgjedhjet e 25 prillit. Këtu përgjegjësia është politike dhe është për të ardhur keq që nuk ka pasur asnjë reflektim. Dikush patjetër do të duhet të mbajë përgjegjësi polikë”, ka thënë ai.