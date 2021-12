Horoskopi i datës 28 dhjetor 2021

Dashi





Orari i ngarkuar i punës do t’ju ofrojë pak kohë të lirë sot. Hiqni nga mendja të gjitha problemet dhe përqendrohuni në përmirësimin e pozicionit tuaj si në shtëpi, ashtu edhe mes miqsh. Ju mund të pushtoheni nga magjia e dashurisë sot.

Demi

Mund të gjendeni në një situatë të re emocionuese. Problemet që mund të kalojë një mik mund t’ju shqetësojnë dhe t’ju bëjnë të ndiheni në ankth. Në jetën tuaj të dashurisë, jini të gatshëm ta falni partnerin/partneren tuaj për gabime të vogla.

Binjakët

Miqtë do t’ju prezantojnë me dikë të veçantë, i cili do të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në mendimet tuaja. Paratë e tepërta rekomandohet t’i investoni në pasuri të paluajtshme. Dikush me të cilin jetoni do të mërzitet nëse keni mënjanuar detyrat tuaja në shtëpi. Një çështje sekrete mund të shkatërrojnë reputacionin tuaj.

Gaforrja

Do të jeni në humor për të udhëtuar dhe për të shpenzuar para. Miqtë e mirë janë si një thesar që dëshironi ta ruani gjithmonë. Dashuria do jetë në ajër dhe mundësitë do jenë të shumta.

Luani

Sjellja juaj e këndshme do të tërheqë vëmendjen. Sot duhen shmangur investimet e reja. Shijoni shoqërinë e miqve dhe të të afërmve. Puna që do të kryeni sot në zyrë do t’ju sjellë shumë përfitime në kohët në vijim.

Virgjëresha

Pikëpamja juaj pozitive do t’u bëjë përshtypje njerëzve përreth jush. Të gjitha angazhimet dhe transaksionet financiare duhet të trajtohen me kujdes. Miqtë do t’ju ndriçojnë ditën, pasi mund të planifikojnë diçka emocionuese për mbrëmjen.

Peshorja

Presionet e punës dhe mosmarrëveshjet në shtëpi mund t’ju vënë në stres. Luani sipas rregullave, pasi të vepruarit me fshehtësi mund të çojnë në telashe sot. Kjo është një ditë e favorshme për të dhënë dhe marrë dhurata nga ata që doni.

Akrepi

Ditë e mirë për të investuar në pasuri të paluajtshme. Do të ketë shumë mundësi për të treguar aftësitë tuaja sot. Mund të ketë një surprizë të këndshme në jetën tuaj martesore.

Shigjetari

Dilni dhe kënaquni me miqtë tuaj. Angazhimi në aktivitete shoqërore do të jetë shumë i këndshëm. Dashuria mund të sjellë gëzim të pakufishëm, ndoshta ju e dini këtë, por sot do ta përjetoni këtë më shumë se asnjëherë. Mbështetja e vlefshme nga një mik do t’ju ndihmojë në çështjet profesionale.

Bricjapi

Xhelozia mund t’ju bëjë të ndiheni të trishtuar. Kjo është një situatë e shkaktuar nga vetë ju dhe keni fuqinë për të ndryshuar këtë. Vizita në shtëpinë e të afërmve mund t’ju shtojë problemet financiare. Duhet të shmangni çështjet e diskutueshme që mund të shkaktojnë debate me njerëzit e dashur.

Ujori

Kujdesuni për shëndetin tuaj, përndryshe mund të ketë probleme në të ardhmen e afërt. Dita e përsosur për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve pa bërë shumë nga ana juaj. Sot parashikohet një takim romantik i papritur.

Peshqit

Sot do të ndiheni krenarë për fëmijët tuaj. Kjo është një ditë e favorshme për të dhënë dhe marrë dhurata nga ata që doni. Një shkëmbim i ashpër fjalësh mes jush dhe partnerit/partneres mund t’ju shqetësojë.