Këto janë 6 parashikimet e Baba Vanga-s për vitin 2022

Mistikja, e cila humbi shikimin në moshën 12-vjeçare, parashikoi fatkeqësi natyrore, një krizë uji dhe një pushtim alienësh deri në fund të vitit të ardhshëm.





Baba Vaga, emri i vërtetë i të cilës është Vangelia Gushterova, pretendoi se Zoti i dha asaj dhuratën e mprehtësisë dhe bëri parashikime deri në vitin 5079, të cilat zbulohen përpara fillimit të çdo Viti të Ri.

Vizionet e saj supozohet se parashikuan ngjarje të mëdha, duke përfshirë tragjedinë e Çernobilit, vdekjen e Princeshës Diana dhe shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Vizionet e saj thuhet se janë 85% të sakta.

Njerëzit që besojnë në fjalën e saj do të trishtohen kur të mësojnë se ajo parashikoi më shumë fatkeqësi dhe errësirë ​​për vitin 2022.

Ndoshta parashikimi më i besueshëm është se njerëzit do të kalojnë më shumë kohë se kurrë para ekraneve në vitin e ardhshëm, në një kontroll të realitetit virtual.

Ajo tha se ata që janë të varur nga teknologjia do të “shtyhen në një spirale dhe do të ngatërrojnë fantazinë me realitetin”.

Baba gjithashtu pretendoi se një tjetër pandemi po vjen.

Një nga profecitë e saj më të habitshme thotë se një asteroid i njohur si “Oumuamua” do të dërgohet nga alienët për të kërkuar jetën në Tokë dhe se krijesat “mund të kapin të burgosur”.

Ndërkohë, shumë qytete do të goditen nga mungesa e ujit me pasoja politike pasi vendet janë të detyruara të gjejnë alternativa, për shkak të rritjes së popullsisë.

Por vendet e tjera do të shohin të kundërtën të ndodhë, pasi ajo parashikoi se Australia dhe një numër vendesh në Azi do të goditen nga një periudhë përmbytjesh katastrofike.

Në vende të tjera të botës, si në Indi, temperaturat do të rriten deri në 50°C.

E njohur si “Nostradamus nga Ballkani”, ajo gjithashtu ka qenë e njohur për gabime masive.

Parashikimet që kanë qenë shumë të largëta përfshijnë Obamën të qenit presidenti i fundit i SHBA në 2016 dhe fillimi i Luftës së Tretë Botërore në 2010.

Por, shumë njerëz besojnë se parashikimet e Baba Vanga vazhdojnë të realizohen edhe pas vdekjes së saj në vitin 1996.