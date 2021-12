Kujtohet se dje, të hënën, më 27 dhjetor, janë shpallur 9284 raste dhe 66 të vdekur, ndërsa me intubacion janë trajtuar 629 pacientë. Janë kryer 95,147 teste, me një pozitivitet prej 9,76%. Një javë më parë, të martën, më 21 dhjetor, u raportuan 6424 raste dhe 77 të vdekur, ndërsa me intubacion janë trajtuar 661 pacientë.