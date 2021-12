Rama jep lajmin: Sot familjet e prekura nga tërmeti në Laç do të nisin të kthehen në shtëpitë e reja

Kryeministri Edi Rama ka dhënë lajmin se sot familjet e prekura nga tërmeti i 26 nëntorit 2019 në Laç do të nisin të kthehen në shtëpitë e reja. Rama publikon një video me takimet me banorët pas tërmetit, gjatë kohës që ishin të pastrehë, shtëpitë e dëmtuara dhe më pas banesat e reja.





“MIRËMËNGJES

dhe me kënaqësinë që sot familjet e prekura nga tërmeti në Laç do të nisin të kthehen në shtëpitë e reja, teksa plagët e rënda të tërmetit po shërohen një e nga një, ju uroj një ditë të mbarë”