Basha: Edi Rama nuk ka më çfarë të ofrojë. Nuk ka vizion dhe asnjë zgjidhje për Shqipërinë dhe shqiptarët

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, deklaroi nga Dibra se kryeministri Edi Rama nuk ka më çfarë t’i ofrojë vendin dhe se nuk mund të ofrojë më asnjë zgjidhjen për gjendjen e vështirë ku ndodhet vendi.





Gjatë fjalës së tij, Basha shtoi se ka pasur një keqmenaxhim të situatës së pandemisë, dhe se bilanci i qeverisë janë 16 mijë nëna dhe baballarë, bijë dhe bija që mungojnë në familjet shqiptare, vdekje të shtuara nga COVID-i për shkak të keqmenaxhimit.

“Në fakt, ky regjim është në koma. Ndonëse ka 4 muaj që është betuar se do të qeveris Shqipërinë, ka katër muaj që jo vetëm nuk bën asgjë, por po rrënon edhe ato pak tulla që i kanë mbetur ngrehinës së shtetit. Dhe kjo për një arsye të thjesht, Edi Rama nuk ka më çfarë të ofrojë. I shteruar në fushatë para shqiptarëve, pa bilanc, sepse bilanci i tij i vërtet ishte pandemia, ku pasi i mbylli dy muaj shqiptarët në shtëpitë e tyre duke i frikësuar deri me autoblinda e me gjoba, iu dha paketën më të ulët ekonomike. Bilanci i tij i vërtet janë tenderët sekret të cilat vodhi edhe në kohë pandemie. Bilanci i tij i vërtet janë mbi 16 mijë nëna dhe baballarë, bijë dhe bija që na mungojnë në familjet tona, vdekje të shtuara nga COVID-i për shkak të keqmenaxhimit. Bilanci i tij i vërtet janë ato mijëra familje që edhe në këto ditë të ftohta dimri, dy vite pas tërmetit vazhdojnë të qëndrojnë në çadra, pavarësisht se ai del si aktor dhe shpërndan çelësat e ndërtesave të ndërtuara po kështu me tendera korruptive e të dhëna një grushti oligarkësh. Pra, pa bilanc doli në fushatë, pa plan, pa vizion për Shqipërinë. Është një kryeministër i mbaruar, është një qeveri në koma. Nuk ka asnjë vizion, asnjë alternativë, asnjë zgjidhje për Shqipërinë dhe shqiptarët. Nuk ka skrupull, nuk ka erz, nuk ka nder. Kapet si hajduti me presh në duar në aferën e inceneratorëve”, tha më tej Basha.