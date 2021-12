Ndikimi që do të ketë hëna e re e janarit në jetën tonë

Hënat e reja simbolizojnë fillimin e një cikli të ri hënor, dhe hëna e re nuk mund të vinte në një kohë më të favorshme.





Duke u ngritur në fillim të një viti krejt të ri, hëna e re e ardhshme më 2 janar ofron një mundësi të mrekullueshme për të vendosur synime, për të kontaktuar qëllimet tona dhe për të nisur përpjekje të reja. Njohja e saktë se si hëna e re e janarit 2022 do të ndikojë në shenjën tuaj të zodiakut, mund t’ju ndihmojë të përfitoni sa më shumë prej saj.

Hëna e parë e re e vitit të ri zhvillohet në territorin e shenjës së Tokës së Bricjapit, e cila nxjerr në pah avantazhin punëtor dhe të disiplinuar te të gjithë ne.

Është një kohë ideale astrologjike që të vizualizoni vitin tuaj përpara, dhe energjia e tij është veçanërisht e dobishme për vendosjen e synimeve që lidhen me punën, problemet financiare dhe rrugën tuaj të karrierës. Si një nga momentet kryesore hënore të sezonit të Bricjapit, kjo hënë e re thekson ndjenjën tonë të vendosmërisë, duke na lejuar t’i qasemi planeve tona me praktik dhe të vendosim baza të forta që do t’i bëjnë qëllimet tona më të arritshme.

Rivendosja hënore e janarit po mbështetet gjithashtu nga Urani, i cili mund të sjellë disa ide të reja freskuese ose ndryshime të zemrës në përzierjen tonë të hënës së re. Energjia e Bricjapit pëlqen t’i përkushtohet një plani të fortë, por kjo lidhje planetare emocionuese na kërkon të qëndrojmë të hapur ndaj të pazakontës dhe të lëmë hapësirë ​​për magji të papritura.