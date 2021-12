Një automjet është përfshirë nga flakët teksa ishte në lëvizje, mbrëmjen e sotme në Tiranë.Ngjarja ndodhi rreth orës 18:20, në rrugën “Azem Meshi”.





Burime zyrtare nga policia bënë me dije se ka marrë flakë në lëvizje e sipër dhe është djegur pjesërisht, mjeti me drejtues shtetasin me inicialet L. M.

Paraprakisht dyshohet se zjarri ka rënë si pasojë e një defekti në mjet. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për përcaktimin e shkaqeve të rënies së zjarrit.