Projektligji/ Maxhoranca bën gati draftin për mbrojtjen e të dhënave personale, e-albania kalon në duart e privatit

Qeveria po bën gati projektligjin për të kaluar në duart e privatit platformën online e-Albania ku janë të gjitha të dhënat personale të shqiptarëve. Burime për News24 thonë se Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka përgatitur projektligjin ku parashikohet që shërbimet për qytetarët dhe administratën publike të përfitohen online dhe po aty të kryhen dhe pagesat.





Projektligji propozon krijimin e një kompanie të quajtur “dg tech”, e cila do të jetë nën varësinë e Agjencisë Kombëtare të së Informacionit. Kjo shoqëri aksionare do të ofrojë për autoritetet publike, autoritetet e pavarura dhe subjektet private të gjitha shërbimet sipas katalogut të miratuar më Vendim të Këshillit të Mbikëqyrjes. Në draft përcaktohet se deri në 49 për qind e aksioneve do të kalojnë te privati dhe pjesa tjetër do t’i mbetet shtetit. Një tjetër pikë e projektligjit është dhe vendosja e pagesave për një sërë shërbimesh po ashtu dhe kompanitë që kërkojnë të ripërdorin të dhënat do të duhet të paguajnë faturën përkatëse që sipas projektligjit do të jetë e arsyeshme.

Projektligji parashikon sanksione administrative të njëjta me ato të parashikuara në Rregullohen e Përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave personale dhe të zbatuara në pjesën më të madhe të shteteve të BE-së të cilat variojnë nga 1.000.000.000 lekë deri në 2 000 000 000 lekë, ose në rastin e një ndërmarrjeje, deri në 4% të xhiros totale vjetore globale për vitin financiar paraardhës, cilado që është më e lartë.

Ky Projektligj përmban disa risi të rëndësishme pasi forcon pozitën e qytetarit nëpërmjet të drejtave të reja të parashikuara në favor të tij siç është transferueshmërisë së të dhënave.

Projektligji vjen në kohën kur përmes aplikacionit “whatsupp” janë publikuar të dhëna personale të shqiptarëve duke nisur nga numri i identitetit, vendi i punës, paga mujore, numri i celularit, pronësia e automjetit, adresa e banesës madje dhe përkatësia politike.

Për këtë çështje, SPAK ka nisur hetimet duke bllokuar serverat e AKSH-it, por dhe duke marrë në pyetje punonjësit që kanë akses në të dhënat e publikuara.