Skandali/ Festivali “tallava” i TVSH, nxjerr Zani Çaushin dhe Azem Hajdarin në videon qokë për këngën e drejtuesit-biznesmen, Ardit Gjebrea

Mbrëmjen e kaluar në Pallatin e Kongreseve u mbajt nata e tretë e Festivalit Kombëtar të Këngës në RTSH. Nga ky festival kënge do të përcaktohet se kush do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovizionin e ardhshëm i cili do mbahet në Itali. Por mbrëmjen e kaluar teksa në sfond po luhej kënga e njohur “Jon” nga Ardit Gjebrea e cila flet për eksodin e shqiptarëve në vitet 91′ , në sfond doli Zani Çaushi dhe banda e tij.





Nuk dihet nëse pamjet e tij kanë qenë të qëllimshme, apo ka patur ndonjë ‘problem teknik’ por Zani Çaushi nuk ka asnjë lidhje me eksodin e shqiptarëve. Myrteza Caushi ishte kreu i një prej bandave në qytetin e Vlorës, gjatë trazirave të vitit 1997. Ai dhe banda e tij akuzohen për krime të rënda në Vlorë. Në Vlorë gjatë trazirave të vitit 1997, u formuan 5 banda. Tre prej tyre ishin rivale me atë të Zanit, Banda e Gaxhait, Banda e Kakamit dhe Banda e Pusit të Mezinit. Gjatë përplasjes me bandat e armatosura Zani Caushi ka humbur tre vëllezërit. Kulmin e influencës së tij në popull, Zani e tregoi vetëm 15 ditë pas tragjedisë së “Otrantos”, kur kryeministri Italian, Romano Prodi zbarkoi në Vlorë.