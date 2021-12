Basha i përgjigjet Ramës: Ëndrra e tij për të pasur përballë një PD të damkosur, u bë pluhur e hi më 18 dhjetor

Kreu i PD-së i është përgjigjur deklaratave të kryeministrit Edi Rama. Basha tha sot se ëndrra e tij për të pasur përballë një PD të damkosur u godit më 9 shtator dhe u bë pluhur e hi më 18 dhjetor.





“Nuk mund të them se kam arritur ta dëgjoj atë që ka thënë Edi Rama sot, kështu që nuk kam koment për këtë në vetvete, por dua të them se ëndrra e Edi Ramës për të pasur përballë një PD të damkosur, mori goditjen e parë me 9 shtator dhe u bë pluhur e hi më 18 dhjetor kur demokratët zgjodhën të ardhmen. Ka arsye të jetë nervoz, demokratët kanë zgjedhur të bashkohen dhe me shqiptarët. Do t’i japin fund qeverisjes më të korruptuar në rajon. Zgjodhën t’i japin fund pandëshkueshmërisë dhe kastës 30-vjeçare.

Në rolin kryesor të trekëndëshit të Bermudës, Edi Rama është lodhur dhe do vazhdojë të lodhet, por e ka kot, sepse lojërat për të përçarë PD-në, ta delegjitimojë, apo ortaku i tij i fundit, tubi i oksigjenit, betejën tonë, nismat tona, të gjitha do të dështojnë. PD e bashkuar dhe pastruar nga hijet e së shkuarës është sot alternativa, është shpresa e gjithë shqiptarëve për ndryshim dhe është përgjegjësia ime dhe ekipit tim që këtë shpresë ta jetësojmë sa më parë.

Sa për Ramën dhe grupin e tij na bashkoi non grata amerikane, e mbani mend grupin na bashkoi kënga popullore, ai ma dha frymëzimin për këtë; Rama dhe grupi na bashkoi non grata amerikane që do zgjerohet shumë shpejt, janë e shkuara”, tha Basha.