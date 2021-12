Big Mama përballet me Antonelën, këngëtarja: Më ngacmoi prapë

Duket se pas daljes nga Big Brother, Antonela dhe Big Mama janë përballur. Këngëtarja ka bërë me dije se janë takuar në parukeri, ku ka marrë një ngacmim prej Antonelës por e ka kaluar me të qeshur. Gjithashtu ajo tregoi se nuk ishte penduar për vendimin e largimit nga BBV, pasi nuk mund të jetojë me njerëz që nuk iu flet duke iu referuar Antonelës.





Big Mama: U takuam me Antonelën mbrëmë dhe më parë në parukeri u takuam. Erdhi, më bëri një ngacmim, e kalova me të qeshur. Nuk jam pishman për asgjë që kam bërë, por e di që njeri i drejtë dhe i sinqertë po dëshmohet dhe e di që e drejta zhytet por nuk mbytet.

Nuk jam ndikuar aspak. Dje u ndjeva pak mirë me thënë të drejtën. Për daljen nuk jam penduar, më vjen pak keq por nuk jam person që përlahen dhe nesër përqafohen. Nuk banoj dot me një njeri që nuk flas. Për gjëra koti ziheshin. Mund t’i dirigjosh pak kokën dhe nervat e tua, sic bëra unë 20 ditë. Ka të bëjë me karakterin tim që nuk e kam gjetur shumë veten brenda.