“Jeni pronarët e rinj, por bëni kujdes për bravat, ka ardhur kohë e keqe”/ Rama: Mbyllim plagët e tërmetit, do të nisim një program…

Kryeministri Edi Rama, ka qenë i pranishëm këtë të enjte në Fushë-Krujë, ku ka ndarë banesat për qytetarët e prekur nga tërmeti shkatërrimtar i 26 nëntorit 2019.





Rama tha gjatë fjalës së tij, se ndihet i lehtësuar që më në fund, qytetarët do të vendosen në shtëpi të reja e të forta, ashtu sikurse dhe ishte premtuar.

“Do përpiqem të mos ju mbaj gjatë. Këto janë ato momente që ia bën hallall të gjitha dhe ata që mban në kurriz ku ke nderin të bësh këtë detyrë. Të gjithë atë baltë, llafe, thashetheme që të shoqërojnë çdo ditë e që nuk kanë munguar në këtë proces. Jam krenar që ia kemi dal deri këtu që t’i qëndrojmë pranë afro 50 mijë familjeve. Që nga familjet që kanë pasur nevojë për mbështetje për të bërë një riparim. Në fillim keni dëgjuar që asgjë s’do të bëhet. Më pas keni dëgjuar se s’ka mundësi që këto të bëhen falas, sepse falas s’i ka bërë askush. Është e vërtetë që ne kemi parë të gjitha programet e rindërtimit në vende ku ka rënë tërmeti dhe s’kemi gjetur programe që s’janë me kredi. I ndërton shteti, por ama nuk i jep falas, i jep një kredi të butë që në fund janë lekë. Po si mund t’i ngarkonim ne këto familje më tepër. E pamundur ta bënim këtë gjë. Ne kemi parë në çdo vend një shtëpi ngjitur e ndërtuar mirë dhe një shtëpi e rrënuar. Këto familje janë familje të cilat në atë moment humbën gjithçka dhe të cilave ne nuk mund t’i ngarkonim kredi. Jam krenar që sot e në vijim për çdo çelës që jepet provohet e vërteta sepse çdo shtëpi është falas. Ju mund t’i mbani, shisni, t’i jepni me qira si çdo pronar.

Por për bravat duhet të bëni kujdes se me kohët që kanë ardhur bravat mund të bllokohen. Përtej shakasë, tjetra që thoshin, nuk e harroj që këtu ka qenë një fushë. Më pas nisët dhe folën që keni ardhur për të bërë vila për vete. Kur filluan punimet, këtu është bërë 6 muaj punë për atë që është nën tokë e që nuk shihet. Kjo është lagje si kudo në Evropë, me kanalizime e çdo gjë. Duket si botë e re. Fjalët të gjitha i merr era, por para se t’i marrë era duhet t’i mbajë kurrizi ndërkohë që mos harrojmë shkon porosit me lekë një apartament në pallat që ka tokën, lekët dhe ndërkohë që ne kemi pasur jo pak probleme për të sistemuar pronën. Më pas kur mbaronte pjesa private dilte një tjetër. Në dy vite u fut në mes dhe pandemia, u bllokua çdo gjë.

Kemi angazhuar arkitektë të huaj që kanë punuar pa pagesë. Kjo lagje është konceptuar nga një nga studiot më të mira holandeze. Në çadër sot janë rreth 100 familje që jetojnë atje se janë larg, por marrin bonusin e qirasë. Pyesni në Itali, se sa vite kanë atje që presin shtëpinë pasi ia ka prishur tërmeti? Kanë 15 vite. Ne i kushtuam këtij programi gjithçka. Nuk ka ditë të vetme që të mos mendoj për këtë pjesë, për problemet që dalin, çështjet që duhen zgjidhur. Është fat të kesh mundësi t’i gjendesh pranë njerëzve. Shtëpitë janë ndarë me short. Ne kemi mësuar nga ky program. Tani do të mbyllim të gjithë plagët e tërmetit, por do të angazhohemi në një program kombëtar strehimi për familjet në nevojë dhe për çiftet e reja”, u shpreh kryeministri.

Rama sakaq nuk i kurseu batutat me një qytetar. Teksa qytetarin e telefonuan, Rama inskenoi sikur telefonata vinte nga opozita dhe i bëri burrit thirrjen që: “po deshe shtëpi qëndro me ne, do sherr, ik te ata”.

“Me ata ke sherrin me ne ke punën. Do shtëpi hajde me ne, do sherrin ik te ato. Ju uroj me gjithë zemër ta gëzoni shtëpinë, të jetë viti i ri kështu siç po fillon për të gjithë ju i mbarë. Ky vit qoftë me shëndet për të gjithë familjet, fëmijët, të moshuarit, për vjehrrat padiskutim, vjehrrin, krushqit dhe të gjithë komunitetit”, tha Rama.