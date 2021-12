Rama flet për rindërtimin: Njerëz me çekiçin e drejtësisë, që ende s’kanë kaluar vettingun pengojnë banesat për hallexhinjtë

Në konferencën për mediat, kreu i qeverisë u ndal në procesin e rindërtimin ndërsa foli për kantierët ende të hapura.





“Përballja tjetër është rindërtimi, po ecën. jemi në kushtet kur po kthejmë me kënaqësi në shtëpi shumë familje, procesi vazhdon. kemi kantiere të hapura, 5 Maji e Kombinati. Kemi lagjen e re në Durrës e një sërë pallatesh individuale. Kemi lagjen e re në Krujë që më në fund nisi pas një situate të koklavitur me pronësinë.

Kemi Lacin 2, që është një nga shëmbylltyra e përballjes me maskarenjtë e sistemit të vettingut, një episod i shëmtuar deri në neveri që të dalin njerëz me çekiçin e drejtësinë të pengojnë banesat për hallexhinjtë. Kemi besimin se 2022 do të fshijë plagët e hapura nga tërmeti. Pavarësisht se mund të ketë tek tuk ndonjë gjë”- u shpreh Rama.