Deklarata e Ramës për ‘zjarrin’ dhe ‘gështenjat’, Zheji: Kryeministri tha; Dilini për zot vetes. Hajdari: Mund të ketë të penduar të drejtësisë

Analisti Artur Zheji dhe konstitucionalisti Shkëlqim Hajdari kanë analizuar sot në emisionin ‘Pikat mbi I’ deklaratën e bërë dje nga kryeministri Edi Rama në lidhje me bashkëpunëtorët e tij se nëse mund të jenë të implikuar në çështje korruptive, të përgjigjen vetë para drejtësisë.





Zheji teksa analizoi deklaratën e Ramës tha se ai foli qartë; që zyrtarët t’i dalin për Zot vetes dhe ai veçohej nga ata.

Mesazhi i tij sipas Zhejit ishte i paqartë. Ndërkohë, Hajdari nuk përjashtoi faktin që mund të ketë persona që mund të marrin statusin e të penduarit të drejtësisë, që mund të ‘fundosin’ zyrtarë të lartë.

PJESË NGA DISKUTIMI

Hajdari: Kryeministri i thotë SPAK; Vazhdoni vëlla. Unë jam njeri që kontrolloj qeverinë, kush bën vepër penale s’ka punë me mua, por me drejtësinë. SPAK në varësi të kësaj deklarate i ka duart e lira.

Zheji: M’u duk një kryeministër i paqartë. Foli për diçka për zjarrin, për gështenjat. Ai i ishte i paqartë, dhe dha mesazh bashkëpunëtorëve se; nuk hidhem në zjarr për ju. Nëse ju përcëlloheni, më vjen keq, dilini Zot vetes, dhe i këpusim lidhjet që aty. Kokrrat e tespies, Rama tha se ‘nuk jam fija se ku hidhen korrat. Secili për vete, Zoti për të gjithë’. Rama nuk mu dukë i qetë në këtë artikulim. Ai e tha një të vërtetë të hidhur se për çdo aferë ai është hedhur në zjarr. Ai është ekspozuar në media, ku ka përdorur gjysmë të vërtetën. Por nëse administratorët që kapen nesër nga drejtësia bëhen të penduar, kështu është problemi. Gjarpri kafshon bishtin e vetë. Nëse disa bëhen të ‘penduar’ titullarë të mëdhenj të qeverisë Rama dhe ata thonë se; kryeministri ishte në dijeni, Rama i ka hallet keq. Këtu dihet se ku fillon dhe ku mbaron.

Hajdari: Për mendimin tim njerëzit që marrim përsipër që nga njëra anë të kryejnë detyra publike dhe më pas kryejnë shpërdorime që shkojnë në përfitime personale, është normale që të duash të implikosh një koleg tëndin, duhet ta bësh me prova. Po të bëhej drejtësia me llafe kishim futur gjithë dynjanë në burg ne. Duhet të matet mirë tjetri me prova që të akuzosh.

Nëse të pandehurit do të kenë drejtësi te drejtësia, ata do të dorëzon. Pasi ata nuk mund të bëjnë burg për të tjerët. Kemi pasur të ‘penduar’ por ‘sardele’. Po flasim për ton jo peshkaqen.

Hajdari: Grupet e strukturat kriminale që kanë qenë të mbështetura dhe nga politikanë, kanë shkuar para drejtësisë. Ka pasur dhe të penduar.

Zheji: Kush ka shkuar nga politikanët ka shkuar në burg nga të penduarit e bazës? Asnjë!

Hajdari: Të penduarve si dimë as emrat, pasi mbrohen

Zheji: Më thoni një emër politikani që ka shkuar në burg?

Hajdari: Doja të thoja që implikimi i njëri-tjetrit të zyrtarëve me llafe nuk funksionon.

Zheji: Ke shenja që po vijnë të penduar?

Hajdari: Do ketë, absolutisht po. Se di ça niveli janë. SPAK thotë; kemi dosje të zyrtarëve të lartë që janë në hetim. Ministra, ish-ministra, s’ka zyrtarë më të lartë më. Ça ngelin pastaj, janë presidenti dhe kryeministri si zyrtar më të lartë. Ne jemi në një pozitë të vështirë dhe kërkohet bashkëpunim mes KLP dhe KLGJ dhe qeverisë, pasi po na ulet numri i prokurorëve dhe gjyqtarëve. U kërkua që për këtë vit akademik të gjenden burimet financiare që të kemi sa më shumë njerëz në shkollën e Magjistraturës dhe të përfundohet shkolla me 2 vite. Pasi nëse nuk e bëjmë këtë gjë mund të biem në kolaps. Pasi me ritmet që ka vettingun, pas në viti numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve mund të na përgjysmohet.