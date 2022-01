Kina “zëvendëson ushtarët me robotë” në Tibet/ Trupat ushtarake nuk mund të përballojnë …

Ndërsa mosmarrëveshja e pazgjidhur e kufirit Indi-Kinë krijon tensione, raportet e mediave pretendojnë se Kina po dërgon robotë automatikë në kufi – sepse siç pretendohet, trupat po luftojnë me kushtet e lartësive të mëdha.





Sipas raporteve të mediave të huaja, dhjetëra automjete autonome të afta për të transportuar armë dhe furnizime po dërgohen në Tibet, me pjesën më të madhe të pozicionuar në rajonet kufitare ku trupat kineze janë përfshirë në një përplasje me trupat indiane.

Sharp Claw, i cili mund të dirigjohet me valë dhe është i armatosur me një mitroloz të lehtë, dhe Mule-200, i cili është menduar si një kamion shpërndarjeje pa pilot, por mund të pajiset edhe me armatim, janë dy shembuj të automjeteve.

Gjithashtu, Kina tani po furnizon trupat me automjete pa pilot MUL-200, ndërsa gjithashtu i ofron armë ushtrisë së saj.

Kina ka siguruar gjithashtu 70 automjete të blinduara ushtarake VP-22 për të plotësuar mjetet pa pilot.

Tensionet u rritën në vitin 2020 ndërsa trupat kineze dhe indiane u angazhuan në luftime, me shumë të vdekur.