“PROF. Emeritus Vlash Mara u nda nga jeta, por jo nga ne. Kur titulli përputhet me të vërtetën”

Para pak ditësh u nda nga jeta njeriu shëmbëllor, miku ynë i shtrenjtë PROFESOR EMERITUS VLASH MARA. E pamundur të gjenden fjalë për të përshkruar profilin e Vlashit, sepse flasim për një njeri me përmasa jo të zakonshme. Njeri i madh, familjar i pashoq, social, shkëmb i fortë ku mbështeteshin pa fund njerëz të cilëve u nevojitej dija, këshilla, përvoja e tij. Pedagog erudit i thellë, ligjërues i shkëlqyer dhe mbreti i auditorit, shkencëtar i ndershëm, kërkues i saktë deri në obsesion, i tillë që nuk jetonte pa menduar – diskutuar – vepruar për shkencën. Koha e tij nuk ngjante 24 orë, kurrë nuk u muar me përfolje për njerëzit, sepse kohën ia dha shkencës dhe mësimit. Vlashi kishte horizont dhe kulturë të gjërë, të cilën e kishte kthyer në edukim ; nuk ishte show man por e dukimin e kishte stil pune. Modest i pa shoq, njeri i pa fjalë, toleranca ushqehesh te Vlash Mara.





Vlashi lindi në Tiranë më 6 shkurt 1945, në një familje të nderuar tiranase (ardhur nga Voskopoja rreth viteve ‘1600). Ishte ‘‘çuni i përsosur i Tironës’’, lindur dhe

rritur në qendër të pazarit të Tiranës, me etje të madhe për dije, dashnor i librit, njohës i disa gjuhëve të huaja, student i shkëlqyer. Të gjithë e donin, por ishte selektiv dhe i përmbajtur në shoqëri. Iu gjënd kujtdo në nevojë dhe pa kushte.

Rinia e tij ishte një investim i madh për të ardhmen. Ai që në moshë krejt të re u mor me sport, basketbollist i shquar, futbollist, pjesmarrës konkurent në sportakiada gjimnazesh, piktor, fizarmonicist, kitarist, ndihmës skulptor basorelievesh për hartat në pallatin e kulturës Tiranë, rrobaqepës, marangoz, gjithcka dinte të bënte

Vlashi gjë që do ti shërbente më vonë për ngritjen dhe punën në laboratorët prej të cilëve ngriti disa.

Vlashi u kreu studimet në vitet 1963-1967 ne Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Dega e Kimisë Industriale, Universiteti Shtetëror i Tiranës, me diplomën “Kimist Teknolog”.

Deri në vitin 1969 punoi në kombinatin ‘’Josif Pashko”. Në vitet 1969-1978 ishte asistent i kimisë organike dhe biokimisë së bimëve pranë Katedrës së Kimisë, Fakulteti i Agronomisë në ILBT (sot UBT) dhe pedagog gjatë 1978-1992. Në periudhën 1976-1989, Vlashi drejtoi Katedrën e Kimisë të Fakultetit i Agronomisë. Më 1985 mbrojti dizertacionin për gradën shkencore Kandidat i Shkencave. Më 1992 fitoi titullin shkencor Docent dhe më 1994 fitoi gradën shkencore Doktor i shkencave. Në karierën si pedagog, Vlashi është vlerësuar nga të gjithë brezat e studentëve dhe ka qënë ndër ligjëruesit më mbresëlënës të UBT. Gjithmonë shprehte përzemërsi dhe vlerësim të madh për fatin që kishte punuar me profesorë të mëdhenj si Aleko Xoxa, Qevqep Kambo etj., të cilët i përkufizonte: ‘‘ishin të pazëvëndesueshëm‘‘. Në të vërtetë, Vlashi u bë pasuesi më i denjë i tyre dhe ishte intelektual legjendar në të gjallë të tij, dhe do mbetet i tillë.

Mësimdhënia në disa fusha disiplinore, ndonse në pamje afine, ka qënë për Vlash Marën investimi më skrupuloz në jetën e tij. Disiplinat shkencore të dhëna në sallë dhe laborator janë të një game vërtetë të tejskajshme gjë që tregon për aftësi dhe profesionalizëm të rrallë. Vlash Mara ka mbuluar një ngarkesë të jashtzakonshme në dhënien e leksioneve dhe mësimeve laboratorike në Kimi organike (1969-1992); Kimi të Përgjithshme dhe Inorganike (1969-1980); Biokimi të Bimëve (1969-1992); Teknologji e Qumështit (1999-2000); Kimi ushqimore (2000-2008); Enzimologji Ushqimore (2000-2007); Kimia dhe teknologjia e aromave (2002-2006); Legjislacioni ushqimor (2002-2005; Pastrimi dhe Higjiena në impiantet e industrisë ushqimore (2005); Shtesat ushqimore (2002-2007); Analizat dhe sigurimi i cilësisë në teknologjinë ushqimore (2006-2007); Shkenca e të Ushqyerit të Njeriut (2001-2007); Fizika e ushqimit (2005-2007).

Me studentët pasunivesitarë leksione dhe mësime laboratorike në Biokimi të drithërave, frutave, perimeve dhe vajit (1985-1990). Me studentët nivelit të dytë në inxhinieri agroushqimore, leksione dhe seminare në Enzimologji ushqimore; Biokimia e ushqimit dhe të ushqyerit të njeriut (2009). Me studentët e ciklit të dytë në Inxhinieri Agroushqimore, leksione dhe seminare Enzimologji ushqimore, leksione dhe seminare në Fizikën e ushqimit, me studentet e Cikit të II-te, master i shkencave ne Bioteknologji ushqimore, leksione dhe seminare në Proceset e enzimave dhe qelizave të imobilizuara,me studentet e ciklit të tretë (doktorantë)-Vetitë fizike, kimike, biokimike e funksionale te ushqimit.

Fushat kërkimore-shkencore me studime mbi vecoritë fiziko-kimike, teknologjike dhe biokimike në bimët dhe tokat; proteinat e përgjithshme, fraksionet proteinore, aminoacidet dhe IEF e SDS- elektroforeza në kokrrën e misrit në përmirësimin gjenetik për cilësi, të sojës, enzimat e tokës aktiviteti i fosfatazës, vecoritë funksionale të ushqimeve; SDS-elektroforeza e proteinave të mishit, bishtajoreve dhe drithërave e nënprodukteve të tyre për natyralitetin e ushqimeve; veçoritë funksionale të proteinave, glucideve dhe lipideve në ushqimet.

Studimet mbi këto tema do mbeten stacione të forta reference për gjithë pasardhësit studentë dhe kolegë, që do kërkojnë më tej rreth tyre, dhe ata do jenë shumë pasi kanë parë, punuar e dëgjuar të referuara nga Prof. Vlash Mara.

Kontributi i Vlash Marës nuk ndal gjëkundi, ai është i vecantë edhe në periudhën 1992-96 kur në postin e Zv/Kryetarit të Komitetit të Shkencës dhe Teknologjisë, në grup, nën drejtimin e tij në vitin 1994 u hartuan; Ligji për Shkencën dhe Zhvillimin Teknologjik, Dokumenti i Politikës Shkencore dhe të Zhvillimit Teknologjik; Ligji për Pronësinë industriale; Programet kombëtare për Shkencën dhe Zhvillimin Teknologjik, dhe më pas, Ligjin për Vajin e Ullirit dhe akte nënligjore, Rregulloren për

Vreshtarinë, Verën dhe produktet e rrushit; Ligji për Sigurinë Ushqimore. Këto dokumente me natyrë shtetformuese do mbeten akte pionere dhe themele të forta për ecjen e mëtejshme për të ardhmen e Shqipërisë drejt BE.

Vlash Mara për shtatë vjet drejtoi si Pergjegjës i Departamentin e Teknologjisë Agroushqimore, pesë vjet si Dekan i Fakultetit te Bioteknologjise dhe Ushqimit. dhe më tej deri në 2012 si Z/Dekan i Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit deri sa doli në pension në vitin 2013.

Një tjetër kontribut me vlera i Prof.Vlash Marës është pjesmarrja aktive e tij në, Këshillin shkencor të Fakultetit të Bujqësisë të Universitetit Bujqësor të Tiranës, në Komisionin e Kimisë për dhënien e titujve dhe gradave shkencore, Këshillin i Universitetit Bujqësor të Tiranës, Këshillin Shkencor të Institutit të Kërkimeve të Ushqimit, Komisionin e Vlerësimit për Projektet Shkencore të Programeve Kombëtare, Kzh “Bioteknologjia” dhe “Materialet” në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Këshillin i Profesorëve të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit.

PROF. Vlash Mara ishte anëtar i Shoqatës së Vajit Ushqimor; Shoqatës e Vreshtarisë dhe Verës; Fondacionit të ekspertëve të bisnezit dhe Shoqatës për nxitjen e kërkimit shkencor.

Prof EMERITUS V. Mara ishte anëtar i 13 programeve si kërkues, dhe i tetë komisioneve për zhvillimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Udhëhoqi dhjetë dizertantë dhe dhjetra e dhjetra studentë me tema dipllomash dhe masterash.

Autorë i një numuri të konsiderueshëm recensash e oponencash tekstesh mësimore, projekte studimore dhe botime të tjera, dhe mjaft referimesh, artikujsh shkencore në konferenca, simpoziume e sesione shkencore në nivel kombëtar e ndërkombëtar. Autor ose bashkautor i 13 teksteve dhe librave, 88 artikujve shkencorë. Por edhe sot kur është ndarë nga jeta, presim të botohen vepra të dërguara për botim me bashkautorë.

Puna e tij është vlerësuar nga institucione të larta të shtetit me, Urdhër i punës së klasit të III, dhënë nga Presidiumi i Kuvendit Popullor të Republikës Popullore të Shqipërisë, Tiranë 29.01.1975, Nr. i Dekretit 5269, Urdhër „Naim Frashëri“ i Artë, Presidenti i Republikës (Alfred Moisiu), Tiranë, me 12.10.2006, Nr.Dekretit 5083. Më 1995 merr titullin Prof. Dr.

Me rastin e 70 vjetorit të themelimit të UBT, iu dha titulli i nderit Profesor EMERITUS.

Intelektualët e kësaj kategoriae dhe niveli nuk shpërblehen dot nga shoqëria por ata nderohen dhe kujtohen si shembuj e vlera të mëdha kombëtare roli i të cilëve vazhdon të veprojë edhe pas ndarjes nga jeta.

Me këtë rast i drejtojmë familjes ngushëllimet tona më të perzemërta dhe të sinqerta!

Qoftë i paharruar, u kujtoftë e u nderoftë brez pas brezi, u prehtë në paqe.

REXHEP UKA; BARDHI SALLAKU; ANDREA SHUNDI; NAZIM GRUDA; MYZEJEN HASANI; RENATA KONGOLI ROZANA TROJA MAKSIM KONOMI AGO NEZHA LL LLAZAR HAXHINASTA PETRAQ SOTIRI ASTRIT DELIALLISI NOVRUZ MALUKA