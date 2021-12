Një mot i mirë, i ngrohtë e me diell. Sipas “Meteoalb” gjatë orëve të ndërrimit të viteve moti do jetë i kthjellët. Dita e parë e vitit 2022 do jetë me diell e temperaturat do kalojnë mbi normalen e janarit.





Situata pritet të jetë e qëndrueshme, ndërsa më pas janë parashikuar intervale vranësirash të lehta e reshje të imta shiu. Janari i 2022 surprizon zonat malore që zakonisht kanë festuar nën reshjet e dëborës të cilat këto ditë do të mungojnë.