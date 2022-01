Viti i vështirë i Adriana Matoshit, deputetja shqiptare flet për sëmundjen

Viti 2021 ka qenë sa i vështirë dhe i bukur për aktoren e njohur, Adriana Matoshin. Nëna e katër fëmijëve përgjatë vitit që lamë pas përjetoi një romancë të bukur dashurie me futbollistin afrikan, Keith Owen Groeneveld, i cili i ka qëndruar pranë në momente të vështira dhe të lumtura për të.





Ajo u zgjodh për herë të parë deputete e Kuvendit të Kosovës në zgjedhjet e 14 shkurtit nën logon Lëvizja Vetëvendosje. Ndërsa muajt e fundit të vitit u përball me një betejë të vështirë. Pas 9 vitesh iu rikthye tumori në tru dhe iu nënshtrua një operacioni që për fat të mirë rezultoi i suksesshëm.

Pak javë pas operacionit ajo u rikthye në sallën e Kuvendit duke vazhduar normalisht jetën e saj.

Gjatë një interviste për Klan Kosova, Adriana Matoshi ka folur për vështirësitë dhe gjërat e bukura me të cilat u përball në 2021-shin.

Adriana Matoshi: Krejt çka më kujtohet është takime me shumë njerëz, punë shumë. Kam folur shumë, takime me gra e vajza të dhunuara fizikisht e psikologjikisht, gra të keqtrajtuara, vizita në spital e në familje të varfra. Tubime me njerëz, fotografi me njerëz, telefonata, e-mail, shkolla me fëmijë, udhëtimi në Kosovë e Shqipëri për punë, familje shoqëri. Probleme, zgjedhje, pandemi, organizime, nervoz, vaj, të qeshura, intervista e seriale.