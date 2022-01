Shtimi i rasteve me COVID, Italia në panik, 3 qytete rikthehen në zonë të verdhë

Mbi një milion italian janë pozitivë aktiv me Covid-19, me presionin spitalor që vazhdon të rritet dhe që do të sjellë nga nesër kthimin në zonë të verdhë të Lazios, Lombardisë, Piemontes dhe Sicilisë.





Pritet gjithashtu detyrimi i super pass për të gjithë punëtorët prej datës 5.

Ndërkohë, Evropa i kalon 100 milionë raste të infektimit që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit. Me ardhjen e 2022 vjen gjithashtu një tjetër rritje e masave anti-Covid, për të përballuar valën e katërt të virusit dhe përhapjen e Omicron.