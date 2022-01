Komiteti hetues drejt zbardhjes së të vërtetës, si Ivanka Trump kërkoi dy herë të ndërhynte në një përleshje

Komiteti i përzgjedhur i Dhomës së Përfaqësuesve që heton kryengritjen e 6 janarit po sinjalizon se ajo ka depërtuar në murin e pengesave të Donald Trump për atë që po ndodhte brenda Shtëpisë së Bardhë dhe familjes së tij, ndërsa ai refuzoi të ndalonte sulmin e turmës në Kapitolin e SHBA-së një vit. më parë këtë javë.





Zbulimet e dorëzuara të dielën nga dy ligjvënësit kryesorë në komitet ofrojnë shenjën më të qartë se mund të arrihet tek e vërteta rreth dhunës që Trump nxiti për të çuar përpara përpjekjen e tij për grusht shtet, e cila u shndërrua në sulmin më të keq ndaj demokracisë amerikane në kohët moderne. Dhe një person i njohur me hetimin i tha Jamie Gangel të CNN se një nga dëshmitarët kryesorë që ka dhënë dëshmi është Keith Kellogg , ish-këshilltari për sigurinë kombëtare i Zëvendës Presidentit Mike Pence, i cili ishte me Trump në Shtëpinë e Bardhë ndërsa trazirat po shpërthenin.

Kryetari i komisionit Bennie Thompson, një demokrat nga Mississippi, tha në “State of the Union” të CNN se paneli ka “dëshmi të rëndësishme” që tregon se Shtëpisë së Bardhë iu tha të “bënte diçka” ndërsa turma e mbështetësve të Trump u ndez nga zgjedhja e tij. fantazitë u shkatërruan në Kapitol. Nënkryetarja Liz Cheney, një republikane nga Wyoming, i tha ABC News për “dëshminë e parë” se vajza e Trumpit, Ivanka, në atë kohë një këshilltare e West Wing, i kërkoi dy herë të ndërhynte në një përleshje në të cilën oficerët e policisë u rrahën nga turma e tij.

Burimi i tha gjithashtu Gangel të CNN se komiteti ka tekste dhe dokumente të tjera që tregojnë se çfarë po bënte dhe çfarë nuk bënte Presidenti në atë kohë, duke përfshirë disa nga ish-shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë, Mark Meadows. Detajet e reja rreth ekzistencës së informacionit të dorës së parë nga brenda krahut perëndimor shërbejnë si një paralajmërim për Trump se përpjekjet e tij të pamëshirshme për të fshehur të vërtetën për një ditë që do të jetojë në turp mund të mos funksionojnë. Dhe kjo mund të pengojë dëshmitarët e tjerë që të mos kundërshtojnë komisionin.

Përvjetori i së enjtes do të rishikojë tmerret e sulmit, përpara të cilit Trump u kishte thënë mbështetësve të tij që të “luftojnë si ferr” në mbështetje të komplotit të tij për të vjedhur pushtetin nga Joe Biden në shkelje të vullnetit të popullit të shprehur në zgjedhjet demokratike.

Dhe tani komentet nga lidershipi i komitetit hedhin dritë të re mbi motivimin që qëndron pas përpjekjes së ish-Presidentit për të mbajtur prova të fshehta dokumentare të rolit të tij më 6 janar, e cila ka arritur deri në Gjykatën e Lartë të SHBA. Ata shpjegojnë gjithashtu refuzimin e disa prej ndihmësve dhe bashkëpunëtorëve më të afërt të Trump për të folur me komitetin për atë që saktësisht po bënte ai në Zyrën Ovale. Është gjithnjë e më e qartë se këto paraqitje mund t’i detyrojnë ata të zgjedhin mes të thënëit të së vërtetës nën betim dhe kalimit të shefit të tyre të vjetër, i cili ende dominon republikan. Dy aleatë të tillë të Trump – Meadows dhe ish guru i tij politik Steve Bannon– kanë marrë tashmë referime për përbuzje penale në Departamentin e Drejtësisë nga komiteti dhe nga dhoma e plotë. Bannon përballet me gjyqin në korrik. Meadows ka ofruar prova dokumentare për komitetin, por ka ndërprerë bashkëpunimin.

Por ngjarjet e kësaj jave do të nënvizojnë gjithashtu se një vit më pas, fuqia e madhe e Trump mbi GOP dhe bashkëfajësia e shumë prej liderëve të saj kryesorë në gënjeshtrat e tij të mashtrimit të votimit do të thotë se demokracia amerikane është në telashe më të thella dhe nën sulm më të gjerë se kurrë.

Një pamje e zgjeruar e mospërfilljes së detyrës

Komentet e Thompson dhe Cheney do të ushqejnë gjithashtu një përshtypje në rritje se komiteti, i cili ka kryer disa qindra intervista, ka ndërtuar një pamje të detajuar prapaskenave të asaj që ndodhi brenda Krahut Perëndimor të Trump në një ditë famëkeqe në historinë e SHBA. Disa nga këto prova tashmë janë shfaqur në rrëfimet gazetareske të asaj që ndodhi gjatë kryengritjes. Por raporti përfundimtar përfundimtar i komitetit do të kishte kapacitetin për të krijuar një rekord përfundimtar për historinë — dhe për votuesit e ardhshëm — mbi të vërtetën rreth sulmit.

Kishte shenja shtesë të dielën se komiteti po bën përpjekje për të gjurmuar financimin e mitingut në Ellipse në Uashington, DC, të cilat Trump i adresoi me gënjeshtrat e tij nxitëse për mashtrimin zgjedhor më 6 janar. Thompson ngriti shqetësime mbi “Gjendja e Bashkimit “Për mundësinë e mashtrimit financiar në lidhje me ngjarjen.

“Ne nuk i kemi bërë publike këto shqetësime në këtë pikë. Por ne mendojmë se është shumë shqetësuese nga ana jonë që njerëzit mblodhën para për një aktivitet dhe ne nuk mund të gjejmë para që shpenzohen për atë aktivitet të veçantë,” tha ai.

Kryetari gjithashtu refuzoi dukshëm të përjashtonte nocionin se komiteti mund të ndërmerrte hapin e jashtëzakonshëm për të bërë një referim penal të Trump në Departamentin e Drejtësisë. Ndërsa nuk është e qartë nëse komiteti i plotë do të ishte në bord për një veprim të tillë, ai do të rriste mundësinë e Prokurorit të Përgjithshëm të një administrate të konsideronte një aktakuzë të Presidentit nga Shtëpia e Bardhë e mëparshme, një rebus që mund të derdhë më shumë karburant mbi një ferr i furishëm politik në një vit zgjedhor mes mandatit.

“Ne nuk e dimë … Nëse ka ndonjë gjë që hasim si komitet që mendojmë se do të garantonte një referim në Departamentin e Drejtësisë, ne do ta bëjmë këtë,” i tha Thompson Dana Bash. Cheney shtoi në CBS se Trump ishte fajtor për një “shkelje supreme të detyrës” dhe se komiteti po shqyrtonte nëse kishte nevojë për “gjoba të shtuara” për një sjellje të tillë, megjithëse ajo dukej se po i referohej legjislacionit që nuk ka të ngjarë të jetë retrospektivë në lidhje me sjelljen e Trump.

‘I papërshtatshëm për zyrë’

Megjithatë, Cheney paralajmëroi se sjellja e Trumpit ishte aq skandaloze, saqë ai nuk duhet të lejohej më afër pushtetit, pasi ish-Presidenti konsideron një anim të ri të mundshëm në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2024.

“Ky është një njeri që ka treguar se është në luftë me sundimin e ligjit. Ai ka treguar se është i gatshëm të shpërthejë në çdo parmak të demokracisë,” tha Cheney në “Face the Nation” të CBS News të dielën. “Dhe ai nuk mund të jetë më askund afër Zyrës Ovale.”

Në pamje të parë, një refuzim i komandantit të përgjithshëm për të ndërhyrë për të ndaluar një sulm ndaj kështjellës së demokracisë amerikane gjatë procesit të certifikimit të zgjedhjes së Bidenit është një shkelje e qartë e betimit të tij në detyrë për të ruajtur, mbrojtur dhe mbrojtur Kushtetutën.

Por edhe një raport thellësisht ndëshkues nga komiteti nuk ka gjasa të thyejë dinamikën e mohimit në GOP mbi shkeljet e Trump.

Një sondazh i ri , për shembull, nga Washington Post dhe Universiteti i Maryland-it tregon se vetëm 27% e republikanëve besojnë se ish-Presidenti meriton “shumë” ose “sasi të mirë” faji për sulmin në Kapitol më 6 janar. .

Të dhëna të tilla, të cilat pasqyrojnë një vit gënjeshtrash nga Trump dhe mediat konservatore, ndihmojnë në shpjegimin se pse GOP-i i Dhomës së Përfaqësuesve i ka ankoruar veçanërisht shpresat e tij për të kapur një shumicë në zgjedhjet afatmesme në besnikëri ndaj ish-presidentit kryengritës. Përveç Cheney dhe republikanit tjetër në komitetin e përzgjedhur, deputeti i Illinois Adam Kinzinger, pjesa më e madhe e konferencës republikane është duke marrë pjesë ose duke nxitur zbardhjen e historisë.

Trump ka njoftuar tashmë se do t’i japë një shtysë të re një procesi që ka bindur miliona mbështetës të gënjeshtrës se ai u mashtrua nga pushteti dhe se duhet të jetë ende president, me një konferencë shtypi në klubin e tij luksoz Mar-a-Lago në Florida. te enjten. Ish-Presidenti planifikon të argumentojë se kryengritja e vërtetë ndodhi gjatë zgjedhjeve të nëntorit 2020 – të cilat Biden i fitoi në një votim të lirë dhe të ndershëm – jo më 6 janar, edhe pse sulmi në Kapitol ndodhi para syve të në botë dhe nuk ka asnjë provë për mashtrime zgjedhore në vitin 2020.

“Ne duam të verifikojmë të gjitha”

Komiteti po kundërshton ato që thotë se janë 187 minutat vendimtare midis fillimit të kryengritjes së Kapitolit dhe lëshimit të një mesazhi nga Trump për mbështetësit që të shkojnë në shtëpi. Thompson la të kuptohet se ka shenja se ish-Presidenti u përpoq të regjistronte disa mesazhe të mëparshme, por fjalët e tij me sa duket nuk përmbushnin mjaftueshëm momentin dhe nuk u publikuan nga Shtëpia e Bardhë. Kjo është një arsye pse komiteti dëshiron që Gjykata e Lartë ta lejojë atë të shqyrtojë dokumentet, tekstet, emailet dhe memorandumet mbi të cilat Biden ka refuzuar të pretendojë privilegjin ekzekutiv, por që Trump nuk dëshiron t’i dorëzohen. Pas disa ndryshimeve të mëparshme në gjykatë, ish-Presidenti në ditët para Krishtlindjeve apeloi në mazhorancën konservatore në Gjykatën e Lartë që ai ndihmoi në ndërtimin.

‘Nuk është një plumb argjendi’: Demokratët mendojnë se si të flasin për 6 janarin në gjurmët e fushatës 2022

“Nuk është një plumb argjendi”: Demokratët peshojnë se si të flasin për 6 janarin në fushatën e 2022

“Ne kemi dëshmi të rëndësishme që na bëjnë të besojmë se Shtëpisë së Bardhë i ishte thënë të bënte diçka,” i tha Thompson Bash Sunday. “Ne duam të verifikojmë të gjitha, në mënyrë që kur të prodhojmë raportin tonë dhe kur të kemi seancat dëgjimore, publiku të ketë mundësinë ta shohë vetë.

Kryetari shtoi: “E vetmja gjë që mund të them, është shumë e pazakontë që kushdo që është përgjegjës për ndonjë gjë të shikojë se çfarë po ndodh dhe të mos bëjë asgjë.”

Cheney gjithashtu peshoi mbi ato momente vendimtare, duke mishëruar raportimet e përfshira në librat “I Alone Can Fix It” nga reporterët e Washington Post, Carol Leonnig dhe Philip Rucker dhe “Peril” nga gazetarët e Post, Bob Woodward dhe Robert Costa.

“Ne e njohim vajzën e tij — kemi dëshmi të dorës së parë se vajza e tij Ivanka shkoi të paktën dy herë për t’i kërkuar atij që ‘të lutemi ta ndalojë këtë dhunë’,” tha Cheney për ABC News “This Week”.

Gatishmëria e Cheney për të ndjekur të vërtetën e 6 janarit, e cila e veçon atë nga shumë nga republikanët e tjerë të Dhomës së Përfaqësuesve, e ka parë atë të izoluar nga partia e saj. Ajo humbi një post udhëheqës në konferencën republikane të Dhomës së Përfaqësuesve dhe po sfidohet nga një sfiduese kryesore e mbështetur nga Trump. Por ajo ende shprehu shpresën në CBS të dielën se një komitet i shkatërruar nga aleatët e Trump në Capitol Hill mund të prodhojë prova me fuqinë për të ndryshuar mendjet e skeptikëve. Ajo gjithashtu kishte një sfidë për partinë e saj, pjesa më e madhe e së cilës zgjodhi shumë kohë më parë të mbronte Trumpin dhe të shpërfillte të vërtetën për përfitime politike.

“Partia jonë duhet të zgjedhë. Ne ose mund të jemi besnikë ndaj Donald Trump ose mund të jemi besnikë ndaj Kushtetutës, por ne nuk mund të jemi të dyja,” tha ajo./ CNN/