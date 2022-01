Nga Kane, Lukaku te Messi/ Kush janë 5 intervistat “famëkeqe” që tronditën botën e futbollit

Romelu Lukaku mund të ketë befasuar botën e futbollit këtë javë duke habitur klubin e tij, Chelsea, por ai nuk është i vetmi që ka shkaktuar kete situate ndër vite.





Belgu dukej se kishte përmbushur një ëndërr fëmijërie kur iu bashkua Bluve në verë për një klub rekord prej 97.5 milionë funte , këtë herë si numri nëntë dhe hajmali i tyre, por ribashkimi është kthyer me shpejtësi në një makth.

Sulmuesi i Chelseat ka shkaktuar bujë pasi zbuloi në një intervistë për Sky Italia se është i pakënaqur në klub dhe i vjen keq për largimin e tij nga ish-klubi i Interit. Ndërsa mbetet për t’u parë se si do të rrjedhë kjo sagë e veçantë, historia tregon se çdo numër rezultatesh mund të ndodhin pasi ai nuk është i pari që synon publikisht klubin e tij aktual.

Roy Keane

Ndërsa Lukaku merr radhën e tij për të vjedhur vëmendjen, Mirror Football shikon mbrapa disa të tjerë që kanë ofruar intervista fatkeqe dhe shqyrton, në secilin rast, se çfarë ndodhi më pas.

Pas humbjes 4-1 të United ndaj Middlesbrough, Keane i dëmtuar nuk u përmbajt teksa përplasi shokët e tij të skuadrës në një intervistë famëkeqe me MUTV , e cila u përshkrua nga shikuesit si “shpërthyese edhe për standardet e tij”.

Ish-kapiteni i “Djajve të Kuq” sulmoi shumicën e bashkëmoshatarëve të tij, por së fundmi u rekrutua Rio Ferdinand ai që mbajti peshën më të madhe të goditjes së tij, pasi e gjeti veten të shpronësuar dhe ndëshkuar nga sulmuesi i Boro-s Jimmy Floyd Hasselbaink për një nga golat.

“Kam parë që kjo të ndodhë me Rio më parë. Është mbrojtje e dobët,” tha Keane. “Vetëm sepse paguhesh 120,000 £ në javë dhe luan mirë për 20 minuta kundër Tottenhamit. ju mendoni se jeni një superyll”.

Çuditërisht, klubi u përpoq të shkatërronte të gjitha pamjet e funksionit “Roy Keane Plays The Pundit” ndërsa gjobiti mesfushorin me 5,000 £ dhe ranë dakord reciprokisht për t’i dhënë fund kontratës së tij menjëherë pas.

Raheem Sterling

Pasi u fut në ekipin e parë të Liverpool -it dhe u vendos si një i preferuar i tifozëve, Raheem Sterling më pas dogji një sërë urash kur detyroi të kalonte te rivalët e Premier League , Manchester City, në verën e 2015.

Pavarësisht se bosët e “Anfield” paraqitën atë që menaxheri i atëhershëm Brendan Rodgers e përshkroi si “një marrëveshje të pabesueshme”, Sterling refuzoi të nënshkruante një kontratë të re përpara se të hidhte karburant në një sagë tashmë të zjarrtë pas komenteve të bëra në një intervistë të paligjshme me BBC .

“Nuk ka qenë kurrë për para,” deklaroi Sterling ndërsa diskutoi refuzimin e tij për një marrëveshje të re me Liverpool. “Unë flas për të fituar trofe gjatë gjithë karrierës sime. Kjo është gjithçka për të cilën flas.

“Unë nuk flas për sa makina do të ngas, sa shtëpi kam. Unë thjesht dua të jem më i miri që mund të jem.”

Rodgers më pas sulmoi kryekëshilltarin e Sterling, Aide Ward, duke thënë: “Ti nuk je një djalë 20-vjeçar dhe merr telefonin dhe kërkon të flasësh me BBC-në . Nuk e bën këtë. Ai në veçanti. Por Natyrisht, nëse atij i kërkohet ta bëjë këtë nga palët e tjera, atëherë ai do të bëjë këtë.”

Lufta e fjalëve vazhdoi, me Ward që u përgjigj: “Nuk më intereson PR e klubit dhe situata e klubit. Ai definitivisht nuk po nënshkruan [një kontratë të re]. Ai nuk po nënshkruan për 700 £, 800 £, 900 £ mijë në javë”.

Ndërsa Sterling mund të ketë humbur lavdinë e Ligës së Kampionëve me Reds, anësori anglez me të vërtetë ka kënaqur dëshirat e tij për argjendi, duke fituar tre kurora në Premier League dhe një FA Cup pasi iu dha transferimi i tij në Manchester City për rreth 50 milion £ pas atij shpërthyes. intervistë.

Lionel Messi

Lionel Messi ofertën lamtumirën e përlotur në Barcelonë gjatë kësaj vere si cash-strapped klubi katalanas u penguar ofruar atij një marrëveshje të re, por emocionet argjentinasi ishin shumë larg nga këto 12 muajt e mëparshëm.

Një vit para lëvizjes së tij në PSG, Messi mahniti botën e futbollit pasi thuhet se deklaroi dëshirën e tij për t’u larguar nga Nou Camp me burofax .

Në deklaratë thuhej: “Përmes kësaj, dhe në përputhje me dispozitat e pikës 3.1. të kontratës së datës 25 nëntor 2017, ju shpreh gatishmërinë për të shkëputur kontratën time të punës si futbollist profesionist me datën 30 gusht 2020.”

Faksi i famshëm shtoi se kontrata që ai nënshkroi në 2017 erdhi me një klauzolë që do t’i mundësonte atij të largohej para 10 qershorit 2020 pa asnjë “komunikim paraprak me klubin”. Ish-presidenti i klubit Josep Maria Bartomeu qëndroi në këmbë me ndërlikimet e klauzolës që do të thotë se Messi ose mund të qëndrojë për vitin e fundit të kontratës së tij ose ta çojë Barçën e tij të dashur në gjykatë.

Pasi e refuzoi këtë të fundit, Messi qëndroi me gjigantët e La Ligës për një vit më shumë përpara se kriza financiare e klubit t’i jepte zgjidhje tjetër veçse të largohej në një vërshim lotësh pasi me sa duket kishte një ndryshim në zemër .

Peter Odemwingie

Pasi kishte goditur tashmë klubin e tij aktual West Brom në Twitter pas refuzimit të tyre të një oferte prej 2 milion £ nga QPR e financuar, Peter Odemwingie më pas i mori gjërat në duart e tij në mënyrë famëkeqe në ditën e fundit të janarit 2013, ndërsa ai udhëtoi për në Londër për të detyruar një lëvizje. .

“Mendoj se çdo tifoz futbolli është i interesuar të shohë nëse mund ta bëjmë marrëveshjen apo jo dhe unë jam optimist për këtë”, tha sulmuesi nigerian. thapër Sky Sports përmes dritares së makinës së tij .

“Nuk është njëqind për qind, por shpresoj se West Brom do të jetë i kënaqur me atë që do të marrë dhe sigurisht, ata shpresojnë të marrin disa lojtarë vetë. Shpresoj vetëm se gjërat do të shkojnë mirë në orët e fundit.”

“Më duhej të shtyja pak,” qeshi ai, duke pranuar komentet e tij shumë të diskutueshme në Twitter.

Në mënyrë të pabesueshme, marrëveshja që supozohej të shihte Junior Hoilett të shkonte nga ana tjetër, dështoi dhe një Odemwingie “joprofesionist” u detyrua të kthehej në Hawthorns me bishtin midis këmbëve.

Pasi kërkoi falje publike pasi u ndal fillimisht, golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave të Baggies në Premier League u shit te Cardiff. në verë, menjëherë pasi ai goditi klubin në Twitter për herë të dytë pasi u përdor me masë vetëm si zëvendësues.

Harry Kane

Harry Kane u hap me Gary Neville gjatë një paraqitjeje në The Overlap ( Imazhi: Sky Sports)

Ndërsa vera e vitit 2021 do të mbahet mend përgjithmonë si dritarja në të cilën Cristiano Ronaldo dhe Messi u transferuan në klube, një njeri që iu mohua një largim ishte ai i Harry Kane.

E ardhmja e sulmuesit të Tottenham u mbulua me pasiguri pasi ai la të kuptohet shpresat për një sfidë të re në një bisedë ekskluzive me Gary Neville për The Overlap në fillim të verës.

“Nuk dua të kem fundin e karrierës sime dhe të kem ndonjë pishman”, zbuloi ai. “Pra, unë dua të jem më i miri që mund të jem. E kam thënë më parë, nuk do të thoja kurrë se do të qëndroja te Spurs për pjesën tjetër të karrierës sime. Nuk do të thoja kurrë se do të largohesha nga Spurs. ”

“Nuk kam frikë të them se dua të jem më i miri. Nuk kam frikë të them se dua të provoj të arrij në nivelin që arritën Ronaldo dhe Messi. E dini, ky është qëllimi im përfundimtar. Ky është qëllimi im. për të fituar trofe sezonin brenda, sezonin jashtë.”

Një tërheqje epike transferimi pasoi më pas, ndërsa kryetari i Tottenhamit, Daniel Levy, u mbajt i vendosur mes një oferte prej 100 milion £ nga kampionët e Premierligës, Manchester City, pasi Kane nuk u raportua në stërvitje në një përpjekje për të detyruar klubin.

Pas disa javësh zhgënjimesh në rritje, City përfundimisht zgjodhi të shpenzonte paratë për Jack Grealish të Aston Villas dhe Kane mbeti i palodhur , duke e përkushtuar të ardhmen e tij në Tottenham . Për momentin, të paktën.