Ngjela: Berisha është i mundur, s’ka rrugë tjetër vetëm shpallje fraksioni! Zheji: Ngjarja e sotme në seli, qesharake

Avokati Spartak Ngjela dhe analisti Artur Zheji, në emisionin ‘Pikat mbi i’ komentuan zhvillimet e fundit politike në Partinë Demokratike.





Sipas avokatit Ngjela, ish-kryeministri Sali Berisha është i mundur në këtë situatë.

Nga ana e tij Zheji, ndërsa komentoi deklaratën e Flamur Nokës i cili u shpreh nga selia e PD së se më 8 janar do të kthehet shtëpinë e lirisë, tha se ngjarja e sotme u kthye në qesharake dhe nëse 8 janari do t’i ngjajë ditës së sotme atëherë sipas tij, nuk do të ketë mbetur më vend për trazira.

Pjesë nga biseda në studio:

Zheji: Alkatraz është një burg i sigurisë së lartë në Amerikë, një figuracion i zotit Noka. Mendoj se deri në 00:00 nëse nuk ndodh asgjë tjetër, atëherë kjo është vetëm një situatë qesharake dhe nuk prodhoi asgjë. Por pashë që Basha e mori seriozisht ultimatumin se siguroi dyert. Por nëse edhe në datën 8 do të kemi po një gjë të ngjashme si kjo atëherë, atëherë s’ka më ndryshim.

Ngjela: Krahasimi është normal, por këta duan ta kthejnë në burg, se po t’i ishin drejtuar ligjit atëherë mund të ishte normale. Nëse sot do të hynin brenda Basha do ishte i detyruar të bënte padi penale. Pra në njëfarë mënyrë Basha në këtë rast i ka ndihmuar. Ai i bllokoi dhe i shpëtoi, unë jam i bindur se do t’i arrestonin, por kjo do padi penale. Ai është kryetar partie dhe këtë e dimë të gjithë… Aksioni i tyre është vetëm një zë në shkretëtire.

Zheji: Shumica e PS duan të fitojë Berisha, por duke krijuar këtë teatrin që policia mbron Bashën dhe keqtrajton demokratët e vërtetë. Besoj që herët e vonë Berisha do të përplaset më Bashën në zgjedhje. Do ketë një simotër të kësaj partie…