Johnson heq karantinën për hyrjet në Britani, ja kur nis lehtësimi i lëvizjes

Ndryshe nga Evropa apo më gjerë, kur po shtrëngohen masat kundër përhapjes së Omicronit, kryeministri britanik Boris Johnson thotë se nuk ka kuptim të pengohen më tej ata që duan të hyjnë në ishull pasi çdo masë do kishte ndikim të kufizuar.





Andaj kushdo që do të shkojë në Angli nuk do të ketë më nevojë të bëjë tampon 48 orë përpara nisjes drejt ishullit dhe as të karantinohen dhe të bëjnë tamponin e PCR. Kjo nënkupton rikthimin e gjendjes përpara tetorit kur nuk kishte kufizime për udhëtarët, çka përbën një lajm mjaft të mirëpritur për ata që udhëtojnë dhe turizmin.

Ky lajm vjen pavarësisht se 1 ndër 15 britanik ka qenë me Covid përpara një jave, por vaksinimi me dozën e tretë ka mbërritur në 60% të popullsisë dhe afron 90% e britanikëve janë vaksinuar me dy doza.

Qeveria e Boris Johnson duket se ka adoptuar opsionin pragmatist të të jetuarit me virusin, kur një pakicë e vogël britanikësh ende nuk pranojnë të vaksinohen dhe kjo duket se po pranohet si përzgjedhje e tyre për të jetuar rrezikshëm, në kushtet kur doza e tretë e vaksinës është gjerësisht e disponueshme.

Britania ishte i vetmi vend në Evropë që kërkonte që edhe ata që ishin vaksinuar plotësisht, madje edhe me tre doza, duhet të bënin dy tampone kur të riktheheshin në ishull.