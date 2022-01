Përplasje e fortë mes dy deputetëve të PD-së/ Baçi: Jo protestë më 8 janar. Sula: Të presim vendimin e gjykatës

Deputeti i PD, Luan Baçi në një lidhje me ‘Skype’ në emisionin ‘Frontline’ në ‘News24’ foli për zhvillimet e brendshme në Partinë Demokratike dhe protestën e thirrur nga ish-kryeministri Sali Berisha.





Gjatë bisedës me gazetaren Marsela Karapanço, Baçi tha se 8 janarin nuk e sheh si protestë , por është një ftesë për të mbështetur Komisionin e Rithemelimit që sipas tij do të nisë punën në këtë datë.

“Nuk ka protestë brenda PD, PD është një e gjitha, ka opinione të ndryshme, zhvillime të ndryshme një zhvillim të brendshëm në PD. Unë mendoj që pas Kuvendit të 11 dhjetorit situata është më e qetësuar. Data 8 janar është data ku Komisioni i Rithemelimit fillon punë në selinë e PD dhe demokratët janë thirrur të shoqërojnë në formën e një festë si një mbështetje. Qëllimi nuk është protestë brenda PD, mund të quhet protestë ndaj ish-kryetarit, deputeti Basha që në mënyrë të dhunshme mban zyrat . Ai pas referendumit nuk është më kryetar dhe duhet të ikte vetë’, tha ai.

Nga ana e tij deputeti i PD-së Dashnor Sula, tha se duhet pritur vendimi i gjykatës, ndërsa shtoi se identifikimin e PD e bën me institucionin dhe jo me kryetarin.

‘Berisha nga vitit 2005-2013 kishte një shprehje: Kur flet gjykata hesht politika dhe unë sot i them të gjithëve si Bashës dhe Berishës të presim vendimin e gjykatës pasi lëvizja e Berishës i është drejtuar gjykatës dhe nëse Gjykata e Shkallës së Parë dhe e Apelit e formës së prerë merr një vendim atëherë të dy palët duhet t’i nënshtrohen atij vendimi. Identifikim e PD unë e bëj me institucionin dhe jo me zotin Basha. Për mua është një trishtim i madh që PD sot është në këtë gjendje. Unë personalisht nuk kam votuar dhe nuk do të votoj për përjashtimin e një demokrati. Kur aludohet se mund të ketë debate apo konfrontime në protestë është e turpshme, unë këtë nuk mund të imagjinoj…’, tha Sula.

Por ndryshe mendon deputeti Luan Baçi, i cili tha se nuk është gjykata ajo që vendos, por sipas tij për një parti politike në zgjedhjen e lidershipit vendos vota dhe se gjykata nuk merr dot përsipër të gjykojë votën e delegatëve.

‘ Jam dakord me mendimin e kolegut Sula. Edhe unë jam i trishtuar për këtë mënyrë se si po veprohet në PD , dhe kemi lënë në qetësi qeverinë e Ramës. Por besoj që kjo lëvizje zëvendësoi atë që ne duhet të kishim bërë pas 25 prillit me humbjen e zgjedhjeve. Unë do të thoja se linja institucionale nuk është godina dhe vula, institucioni i partisë janë strukturat. Strukturat nisën një lëvizje, u mblodh Kuvendi dhe me shumicë dërrmuese u mor vendimi…Ju thatë se vendos gjykata, por unë nuk jam dakord, se për një parti politike në zgjedhjen e lidershipit vendos vota. Gjykata bën legalizim të vendimeve që merr Kuvendi i PD dhe nëse ka vendime që bie ndesh me Kushtetutën apo rrezikon demokracinë. Gjykata nuk merr dot përsipër të gjykojë votën e delegatëve apo Kuvendit. Vendimet e Kuvendit janë të zbatueshme nga kushdo. Anëtarësia që zgjodhi kryetarin në qershor, po ajo e shkarkoi. Pra ne duhet vetëm t’i nënshtrohemi votës’, tha më tej Baçi.