Spiropali për situatën në PD: Kujt ia merrte mendja që Berisha do i sulej partisë për të shkulur Lulin?

Ministrja Spiropali ka publikuar nje sms qe Basha u ka derguar demokrateve. Me ironi Spiropali shkruan se do ta arrinim ditën që Saliu t’i sulej godinës së PD-së për të shkulur Lulin, kjo kërkonte vërtetë imagjinatë të jashtëzakonshme.





Po se do të arrinim të lexonin një tekst si i mëposhtmi, nxjerrë taze nga godina e Lulit për Saliun, këtë akoma s’po ma rrok dot imagjinata ime e zakonshme megjithëse tekstin e kam para syve. Hajde hajde ç’vete pa filluar akoma viti”.

Statusi i plotë:

Se do ta arrinim ditën që Saliu t’i sulej godinës së PD-së për të shkulur Lulin, kjo kërkonte vërtetë imagjinatë të jashtëzakonshme. Po se do të arrinim të lexonin një tekst si i mëposhtmi, nxjerrë taze nga godina e Lulit për Saliun, këtë akoma s’po ma rrok dot imagjinata ime e zakonshme megjithëse tekstin e kam para syve. Hajde hajde ç’vete pa filluar akoma viti

“Sali Berisha do të ishte një skenarist i mirë filmash hollivudian. Ai ka një prirje të jashtëzakonshme për zhanrin thriller të përzier me teknikën e rrëfimit të realizmit magjik.

Në 3 muajt e fundit ka zbuluar komplotin e Soros, Blinken, Basha, e shumë personazhe të tjerë për marrjen e vulës Non Grata familjare për Korrupsion Domethënës nga SHBA.

Tablotë sinotikane të Enverit për armiq të brendshëm dhe të jashtëm janë amatoreske përpara shtjellimeve imagjinare të Doktor Gënjeshtrës.

Ai zbuloi banda të armatosura në PD. Pastaj gardistë e RENEA në taracë (kur ishin vepse ça 20 vjeçar që pinin cigare për qejf pas një dite të lodhshme).

Më pas zbuloi tetovarë me mjekërr e vehabistë të ardhur posaçërisht për të vrarë e prerë. Po, po! Sot vendosjen e ca adesivëve blu i mori për dyer të blinduar.

Është Sali Berisha zonja e zotërinj, ai i çadrave pistoletë dhe thikave me helm në 21 janar. Është i njëjti që nuk njihte baxhanakun e tij që çmontonte predha me fëmijë, në “aksidentin teknologjik” të Gërdecit, me 26 të vrarë.

Është Sali Berisha i kontrabandimit të naftës për tanket Millosheviçit sepse siç do thoshte më vonë nuk mund të linte pa ngrohje kosovarët.

Është Sali Berisha që i shtrëngonte dorën Alimuçës e Sudes për të thënë më pas lekët tuaja janë 100 % të sigurta.

Është Sali Berisha që për 30 vite tha se nuk kishte takuar kurrë Enver Hoxhën, por më pas thoshte se shkonte në ditëlindjet e familjes Hoxha dhe kishte më shumë foto me anëtarë të byrosë sesa me familjen e tij.

Etj, etj.

Komploti i Iluminatit të Alfred Çakos është një shaka para Sali Berishës”.