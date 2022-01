Paralajmëron Elisabeta Imeraj: Do i shkojmë deri në fund skandalit të pagave

Prokuroria e Tiranës paralajmëron se do t’i shkojë deri në fund zbardhjes së skandalit të publikimit të pagave të më shumë se 600 mijë shqiptarëve.





Në një konferencë për media, kryeprokurorja e Tiranës, Elisabeta Imeraj, tha se pagat e shqiptarëve dolën nga një specialist IT, përmes shitjes dhe blerjes së tyre nga subjektet private.

Sipas saj, hetimit do t’i shkohet deri në fund, për të zbuluar subjektet e përfshira, të çfarëdo niveli qofshin ato.

Pyetje: Me çfarë çmimi janë shitur të dhënat personave të shqiptarëve?

Imeraj: Bëhet fjalë për pagat e disa muajve dhe është zbuluar se kanë dalë nga një specialist IT. Është zbuluar se ato kanë dalë përmes shitjes e blerjes së këtyre të dhënave nga subjektet private. Unë them se do t’i shkohet në fund çdo lloj subjekti të përfshirë në këtë veprimtari, i çfarëdolloj niveli qoftë ai. Prokuroria po heton edhe në drejtim të qëllimit të përdorimit të këtyre të dhënave.

Pyetje: A e kanë pranuar personat e arrestuar?

Imeraj: Ka dy momente në rangun e një hetimi, që lidhen me grumbullimin e provave, që krijojnë dyshimin e arsyeshëm, dhe qëndrimin e mbajtur personalisht të personave të hetuar. Ne nuk mund të shprehemi, por flasim për provat që kemi arritur të grumbullojmë.

Pyetje: Kush janë të arrestuarit?

Imeraj: Kjo do ju përcillet në një komunikatë për shtyp, por edhe seanca është me dyer të hapura dhe mund të merrni pjesë. Janë të punësuar te AKSHI, paçka që ushtrojnë detyrën në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Siç e shpjeguam prokuroria që prej datës 22 dhjetor ka kryer veprime intensive të ngjeshura në kohë. Janë kryer veprimet e duhura për të prezantuar autorët dhe mekanizmin e ngjarjes, për më tutje do të presim hetimet në vijim.