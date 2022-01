Protesta e 8 Janarit/ Ish-deputeti i PD: Kemi marrë të gjitha masat, kush kryen akte dhune do mbajë përgjegjësi

Sekretari për organizimin dixhital në Partinë Demokratike Endri Hasa ka reaguar për protestën që ka thirrur ish-kryeministri Sali Berisha ditën e nesërme përpara selisë blu. Hasa ka thënë se dita e nesërme do të jetë një ditë normale pune.





I pyetur se çfarë do të ndodhë nëse protestuesit arrijnë të futen brenda në godinë, pasi siç ka deklaruar Berisha qëllimi është të nxirret jashtë Lulzim Basha, Hasa thotë se janë marrë masat dhe do të dokumentohet çdo gjë. Sipas tij çdokush që tenton të bëjë akte dhune do të mbajë përgjegjësi.

“Për ata njerëz që realisht punojnë për PD ata që shqetësohen do të jenë në një ditë normale pune. Aty brenda do jenë do të vazhdojnë ditën dhe rutinë e tyre. Do të dokumentohet çdo gjë. Çdokush që do të tentojë të ndërmarrë akte dhune do të mbajë përgjegjësi penale. Si do jenë dyert nesër ia lëmë ditës së nesërme. Do ta shihni si do të jetë selia, ka qenë gjithnjë e hapur për demokratët. Të bësh skenare të thuash që më është mbyllur dera. Para ca kohësh ka ardhur Albana Vokshi dhe kishte personin që hap dyert me çelësin në dorë dhe jo me një çelës tjetër thoshte nuk hapet. Ajo që është e ditur po përdoret çdo mekanizëm, mënyrë përtej asaj që ndodhi, për të sjellë njerëz. Nuk u intereson të sjellin demokratë se ata nuk përplasen me njëri-tjetrin. Nesër do të jetë një ditë normale pune për PD. disa njerëz të tjerë kanë menduar të zhvillojnë miting para PD, në oborr, e paimagjinueshme, duan ta bëjnë ashtu le ta bëjnë mitingun në oborr. Ne do merremi me axhendën e shqiptarëve”, tha ai për Abc News.

Ai vuri në dukje se ideja e kësaj proteste është që të mbahet peng opozita.

“Ideja është të mbajnë peng opozitën. Nuk mund të merret opozita peng. Edi Paloka qesharak, mbylli firmat në kasafortë. Ai veprim ishte qesharak. Sa herë ti teket dikujt do bëjmë zgjedhje ne? Siç përfunduam foltoren e Astrit Patozit në të njëjtën mënyrë do të përfundojnë edhe foltoret e Sali Berishës”, deklaroi Hasa.