Tronditet merkato? Krah Messit dhe Neymar, PSG nuk ndalet, ofron shumën marramendëse për fenomenin Haland

Erling Haland është padyshim emri që do të lakohet më shuam gjatë merkatos së verës, me klubet kryesore në Europë që i kanë hapur dyert lojtarit i cili ka një klauzolë që e lejon të shkëputet nga Borusia Dortmund me një kosto të përballueshme prej 75 milionë eurosh.





Tashmë mbetet vetëm të bindet lojtari me një plan sportiv dhe një ofertë financiare të rëndësishme. Dhe të gjithë kanë filluar të dridhen kur kanë mësuar se në garë ka hyrë me forcë edhe PSG. Sipas të përditshmes gjermane “Bild”, francezët kanë gati një paketë prej 300 milionë eurosh për të bindur lojtarin, ashtu si edhe mundësinë që të luajë përkrah Mesit e Nejmar në një treshe sulmi që do të ishte e papërballueshme.

I njëjti burim thekson se në majën e listës së dëshirave të Haland është Real Madrid, por një pagë shumë e lartë si dhe bonuset e rëndësishme financiare për menaxherin Mino Raiola, mund të bëjnë që ai të ndryshojë drejtim e të niset drejt PSG-së, për të blinduar repartin e avancuar të superskuadrës në Paris. Por gjithçka është në varësi të Kilian Mbape, pasi nëse francezi vendos të rinovojë, atëherë te PSG nuk do ta shihnin më aq të nevojshëm kërkimin e një tjetër bomberi.