Zheji: Kanë hequr nga axhenda radikalizmin, ja arsyeja. Klosi: Më kujton ’98, dikush e mori në telefon, i thoshte si urdhëron. PD do ndahet, ja roli i SHISH

Për analistin Artur Zheji qëndrimi i Sali Berishës ka qenë më i butë dhe sipas tij kanë hequr nga axhenda radikalizimin e qëndrimeve të tyre, duke nxjerrë si shkak ngritjen e qendrës operacionale amerikane në Shqipëri.





Nga ana tjetër, ish-kreu i SHISH Fatos Klosi risjell në kujtesë vitin 1998 dhe marrjen e kryeministrisë apo TVSH nga Berisha në atë kohë. Ai tha në emisionin “Pikat mbi i” në News24 se në atë pasdite dikush nga Amerika e mori në telefon, jo qeveria amerikane dhe Berisha i thoshte vetëm si urdhëron.

Klosi parashikon ndarje të PD-së dhe thotë se sherri bëhet për emrin se kush do ta mbajë.

Ai sqaron ndërkohë se Shërbimi Informativ Shtetëror nuk ka asnjë rol operativ, përveçse ai i mbledhjes së informacionit. Po sa i përket qendrës operacionale amerikane që do të ngrihet në Shqipëri ai tha se koha e zgjedhur për ta shpallur nuk është rastësi.

Zheji: Impresioni që unë pata nga doktori, nga fundi, nga shfaqja e ish-km mu duk i butë në krahasim me herët e tjera. Nuk donte të jepte asnjë lloj shenje të egërsisë, të kërcënimit, të stilit të natyrshëm, të stilit të fortë, të verbit të ashpër që është në natyrën e z. Berisha. Shoh një rritje të kredencialeve të Republikës së Shqipërisë në raportin e partnershipit të drejtpërdrejt me SHBA. Shqipëria konsiderohet një vend i rëndësishëm operacional, mendohet që në Shqipëri është një prapavijë e domosdoshme, nga ku do koordinohen shumë gjëra në rast të një komplikimi. Qendra operative ku SHBA do koordinojnë do jetë Shqipëria.

Kjo e bën shumë më të rreptë qëndrimin ndërkombëtar ndaj Shqipërisë për të kërkuar maksimalisht respektim të ligjit, respektim të stabilitetit në këtë vend. Është një lajm i mirë për shtetin ligjor.

Mendoj dhe butësia që u shfaqe sot në përgjithësi tregon që kanë hequr nga axhenda radikalizmin në qëndrimet e tyre ndaj z. Basha. Nuk shoh dot filxhan, çdo gjë mund të ndodhë. Por është e qartë se një veprim i tillë (radikalizim) është një lojë me zjarrin dhe prezenca e shtuar ndërkombëtare e bën shumë të vështirë. Ka shumë monitorim të imët Shqipëria sot.

Si e lexoni ju situatën në PD z. Klosi?

Klosi :Unë e lexoj mbështetur në eksperiencën time më 14 shtator të 1998. Kur z. Berisha e provoi jo me selinë, por me kryeministrinë, televizionin shqiptar, mund të merrte këdo. Pra, Berisha e ka provuar me shtetin këtë gjë dhe duhet të kishte nxjerrë mësim. Pasdite atëherë dikush e mori në telefon, një nga shqiptarët e Amerikës që Berisha i thoshte si urdhëron, si urdhëron, se morëm vesh kush ishte që i lëshoi. Ai i tha nesër çfarë do bësh dhe me bisht ndër shalë ikën u futën në qendrën e PD.

Problemi nuk shtrohet për ndërtesën. Problemi është shumë më i ngatërruar. Të tërë e kemi thënë që do përfundojë në gjyqe, në gjyqe që nuk do mbarojnë kurrë. Berisha si duket e paska akoma filozofinë se gjërat bëhen në rrugë. Unë përmenda shembullin që kam më të freskët. Ai s’ka rrugë tjetër, kështu që po provon këtë rrugë force. Do vazhdojnë shumë kohë dhe detyrimisht ajo parti do ndahet në dy parti dhe me sa duket problemi është i emrit. Kryetari i PD-së mbrohet nga garda e shtetit. Ka detyrim ta mbrojë në atë ambient ku zyrtarisht e ka të deklaruar. Shërbimet sekrete janë shërbime informacioni, nuk kanë asnjë rol operativ. Nuk kanë asnjë gram shërbimet sekrete, sinjali është informacion, por detyrime operative zero.

Ça do bëjë Berisha, do përplaset rëndshëm, të nesërmen çfarë do bëjë. Nuk është punë shërbimesh se atje do ndodhë gjë e madhe dhe shteti duhet të ruhet. Ata do përplasen me njeri-tjetrin dhe përveçse do diskreditojnë një filozofi të tërë që kanë pasur që sollën demokracinë, po e zbehin. Nuk qenkan këta njerëz të mëdhenj që na bënë këtë mrekulli, qenkan ca njerëz që luftojnë për interesa. Do jetë një përplasje që vetëm do diskreditojë palët. Unë shpresoj që jo. Nuk kanë nevojë që shërbimet aleate të futen në valle, janë ambasadat, ambasadorët që e shohin.

Zheji: Nesër është paralajmëruar një protestë e madhe, e cila do ketë o fillimin o finalen e vet.

Klosi: Ma merr mendja që për këtë është marrë dhe leja.

Zheji: Dhe nëse nuk është marrë nuk e besoj se do ndalohet. Mbështetësit e Berishës kanë denoncuar disa herë për persona të armatosur në selinë e PD. Jo forca të Gardës. Dikush thotë forca të jashtme.

Klosi: Mos, do ishte një sakrificë e jashtëzakonshme e forcave aleate të fusnin njerëz. Jemi aq të vegjël që shërbimet të realizojnë operacion brenda asaj godine është jashtë logjike. Ti mund të paguash mercenarë rusë, por jo shërbime të vendeve partnere europiane apo amerikane.

Fjala përplasje është shumë e madhe. Shërbimet e huaja kanë interes për këtë vend nuk them dot jo, kryesisht nga pozicioni gjeo strategjik që ka, jo nga fuqia e vet. Në këtë pozicion për mirë ose për keq, ka një përplasje midis dy fuqive të mëdha, nga njëra anë NATO- dhe nga ana tjetër Rusia, kjo e bën rajonin interesant, apo dhe vendin interesant. Kjo na bën të rëndësishëm. Në qoftë se do ta quajmë përplasje, është një farë përplasjeje. Amerikanët janë partneri kryeso i yni dhe duan të na mbështesin me çdo mjet. Dhe në këtë rast që është i veçantë, që është një përplasje në një parti, amerikanët e kanë shprehur se kë mbështesin. E ka mesazhin brenda. Ne jemi të rëndësishëm për ta. Nuk është rastësi që u zgjodh kjo kohë.

Zheji: Nuk është e rastësishme dita e djeshme që u zgjodh për ta bërë publike. Për të theksuar në mënyrë të disafishtë, rëndësinë e madhe speciale gjeopolitike të Shqipërisë për SHBA-të. Kush ka sy shikon, kush ka vesh dëgjon.

Klosi: Koha që u shpall nuk është rastësi. Një mesazh, bëni kujdes se Shqipëria nuk është më ajo që ka qenë, jo vetëm se është anëtare NATO-s, por është bërë dhe një pjesë çik speciale e NATO-s.