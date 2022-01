“Agresorët sot ishin organizata kriminale e Berishës e Edi Rama”, paralajmëron Basha: Do përfundojnë si kolegët e tyre në Bosnje e Serbi

Në bashkëbisedimin me mediat, pas situatës kaotike krijuar sot në selinë e PD, si pasojë e protestës së Sali Berishës, kryedemokrati Basha fajësoi policinë se nuk ndërhyri në kohë.





“Policia duhet të ndërhynte që në momentin e dhunës ndaj selisë. Po kështu ishte plani Berisha Rama. Ndërhynë edhe kancelaritë Berisha e Rama flenë në të njëjtin shtrat politik, do bëjmë gjithçka për t’ua kthyen në arkivolin e tyre politik. Sali Berisha e Rama janë vëllezërit siamez. 8 janari i Berishës, ka qenë shërbimi më i mirë i Sali Berishës ndaj Edi Ramës.” u shpreh Basha, ndërsa ftoi policinë të hetojë, duke theksuar se pamjet filmike janë në dispozicion.

“Asnjë oligark asnjë pronar televizioni asnjë grup i organizuar përfshi organizatën kriminale të berishës, nuk do zhvendosë të vërtetën, Agresorët sot ishin organizata kriminale e Berishës, Edi Rama e disa media të paguar nga oligarkë, që e dinë mirë se c’do i gjejë kur Rama e berishë do të përfudnojnë ku e kanë vendin. Në ambjentet e PD do të ketë demokratë. Ndryshimi do të vijë ndaj kanë organizuar këtë marrëzi e kanë financuar e bashkëfinancojnë. E dimë kush e financon Sali Berishën. Emrat do i bëjnë të ditur, nuk do i shpëtojë dot asnjë oligark asnjë financues, ju garantoj. Ndaj janë tërbuar, po le të vazhdojnë edhe ca kohë festën e tyre prej sheikësh. Kanë qënë ata që i kanë bërë gropën Berishën kur ishte kryeministër, sot në paradhomën e Edi Ramës, por nuk do të shkojë sic mendojnë ata. Nuk do i imponohen shqiptarëve. Le të vazhdojnë janë nën vëzhgimin tonë, të partnerëve e një drejtësie që sot është në kontroll politik pak nga pak do nisë të bëjë detyrë.

Do vijë dita që si kolegët e tyre ne Bosnje e Serbi t’ju ngrihen asetet, e të japin llogari. Nuk do ketë charter ti shpëtojë.” u shpreh Basha.