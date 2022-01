“Basha sot ministër i Brendshëm i Ramës”, Berisha: Kjo opozitë nuk mund të mposhtet!

“Basha sot ministër i brendshëm i Ramës”. keshtu ka pohuar ish-kryeministri Berisha, në konferencën për mediat, pak orë pas protestës në seline e PD.





“Ky regjim ka arrit në atë shkallë sa të emërojë edhe opozitën që do. De facto sot, Lulzim Basha zëvendësoi Cucin e familjes, u bë ministri i brendshëm i Edi Ramës në qëndrimin ndaj demokratëve. Ne i qëndrojmë plotësisht e me vendosmëri karakterin paqësor të protestës sonë.

Atyre që sot përdorën hunjtë kundër protestuesve paqësore, narkobanditëve me uniformë që përdorën dhunën u them : Keni kryer një krim të shëmtuar, kjo opozitë nuk mund të mposhtet dhe nuk mposhtet. Është e vendosur pavarësisht nga mjetet që do përdorni, të përdorë gjithë fuqinë e saj për çmontimin e narkoshtetit. Shqipëria e tërë, me një program të caktuar do të jetë në protestë.” u shpreh Berisha.