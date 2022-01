“I vetmi arkivol qe doli nga selia blu ishte arkivoli politik i Berishës”, Lulzim Basha bën deklaratën e fortë

Kreu i PD-së, Lulzim Basha, e ka cilësuar Sali Berishën si kanceri i Partisë Demokratike. Me protestën e zhvilluar ditën e sotme, Basha deklaroi e nga selia e PD-së ka dalë vetëm arkivoli politik i Sali Berishës.





“Nuk ka asgjë që na bashkon. Shkëputja me të ka qenë një proces i dhimbshëm i PD_së derisa arritëm të kuptojmë kancerin që kishim brenda vetes. Është përfundimtare dhe e patejkalueshme. I ka hesapet me drejtësinë për këtë sulnm dhe dhunë dhe hesapet e pambyllura me demokratët. Ne kemi një objektiv, largimin e vëllait siamez të Berishës. Edi Rama po investon fort tek Berisha, ndërsa Berisha po mbështetet fort tek Edi Rama. Janë në komunikim të vazhdueshëm me njëri-tjetrin. Janë pjesë e grupit na bashkoi non-grata. Janë pojesë e kastëss 30 vjeçare që e mbajnë peng Shqipërinë. Shqiptarët meritojnë një politikë, normale dhe civile dhe jo një politik kriminale

A ka negociata me ata që mbështesin Berishën.

Nuk ka qenë shqetësim kurrë njerëzit që u janë besuar detyra që nuk i kanë ekzekutuar. Ata do i marrin vlerësimet nga PD. Shqetësimi im ka qenë ata demokratë që kujtuan se me të vërtetë kishte një hall tjetër Sali Berisha dhe jo hallin personal. Për të gjithë ata e kam një mesazh, me një zemër të hapur dhe një mendje të hapur për të kuptuar gjithçka që është investuar me helm për të na përçarë, le të bëhemi bashklë dhe të themi të vërtetat siç janë, edhe kur ka të bëjë me Sali Berishën. Kur erdhi moment që Berisha e bëri të qartë se do shkelte mbi kufoma për të marrë selinë e PD-së, detyra ime si kryetar i zgjedhur, detyrë për të cilën sot jam sprovuar me këto zonja dhe zotërinj që tja hidhnim ;poshtë këtë plan. Bëmë gjithçka që tja hidhnim poshtë këtë plan, dalja nga selia e PD-së me arkivol të mos realizohej. DEhe i vetmi arkivol q ë doli nga PD është arkivoli politik i Sali Berishës.