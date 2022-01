Gazment Bardhi publikon videon: Ja si u sulmuan me gurë zyrat e PD, mesazhi për demokratët, të mos i besojnë Berishës!

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, i është përgjigjur ish-kryeministrit Sali Berisha, lidhur me një foto që ky i fundit kishte postuar në rrjete sociale.





Berisha kishte postuar një foto nga zyra e kryedemokratit Lulzim Basha e aludonte, se dëmet e shkaktuara në të janë kryer nga persona brenda godinës, e që nuk i përkasin mbështetësve të tij.

Ndërkohë, sekretari Bardhi, publikon një video, ku shihen dy persona duke sulmuar me gurë dritaret e selisë. Bardhi shkruan se nëpërmjet kësaj videoje ka një mesazh: Të mos besohet Sali Berisha.

Postimi i Gazment Bardhit:

“Shumë prej ne demokratëve dhe qytetarë të tjerë që presin nga PD të sjellë diçka të mirë për vendin, dje kanë mbetur shumë të trishtuar. Shumë prej demokratëve e kanë ndier veten të tradhëtuar, sepse mund të kenë besuar vërtet tek Sali Berisha. Për të gjithë demokratët kam një mesazh: shikoni këtë video dhe mos i besoni Sali Berishës! Si kjo gënjeshtër, ka gjithçka thotë dhe bën.

Ajo që bën është vetëm manipulimi me dëshpërimin tuaj, me hatërmbetjet dhe mosbesimin tuaj për një mijë arsye! Në video duket qartë se zyra e Sekretarit të Përgjithshëm është sulmuar me gurë nga jashtë, por Sali Berisha thotë se është inskenim i Bashës nga brenda! Këtë ka bërë që pej 9 shtatorit! Mashtron dhe manipulon demokratët me qëllimin e vetëm për të shndërruar PD në një strehim politik për vete dhe familjen e tij.

Sa herë të dëgjoni Sali Berishën sillni ndërmend këtë video! Këtu shfaqet në pak sekonda historia e një ish burri shteti të zvogëluar në një burracak që hedh gurin dhe fsheh dorën! ”