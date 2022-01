‘Ik bëj shtiza tani’, degjeneron sherri mes Olti Currit dhe Meridianit

Blogeri Olti Curri është një prej komentuesve më të zjarrtë të Big Brother Vip, edhe pse me Top Channel nuk i ka mirë punët, pasi nuk është ftuar asnjëherë për të komentuar.





Teksa në BB VIP improvizohej Fiks Fare nga dy konkurentët Iliri dhe Meridiani, Olti ka bërë një postim ku shkruan: “Tani u ngrit niveli i humorit në standart TV Tirana 2000”.

Por duket se kjo i ka djegur shumë Meridianit, i cili e ka ripostuar e shkruan:

”Të paktën ne jemi në TCH, nuk kemi kapur krevatin e shtëpisë!”

Kjo ka sjellë menjëherë dhe regimin e Currit, i cili shkruan si më poshtë:

”Vazhdon te punoje pa pagese e merret me kalorsin pse i varen kembet. Ti nuk je ne Top, por Topi te perdori si top llastiku e talli topet me ty. Tani ulu me Sheilen dhe Palomen e beni shtiza.”