Protesta e dhunshme e Berishës, Deputeti i PD: Shërimi plagës sonë mund të zgjasë, por Rama…

Deputeti i Partisë Demokratike, Dashnor Sula, i është përgjigjur sot komenteve që ka bërë kryeministri Edi Rama, për protestën e dhunshme të një dite më parë të organizuar nga ish-kryeministri Berisha.





Përmes një statusi në faqen e tij në Facebook, Sula shkruan se PD-ja sot ka një plagë që po e kuron dhe shërimi i saj mund të zgjasë, por është e vetmja mundësi që kjo parti të shërohet.

Sipas tij, Rama është i interesuar që konflikti në PD të zgjasë sa më shumë, pasi e di që pasi kjo forcë politike ti ketë zgjidhur problemet brenda sot, Ramën e pret fundi.

Statusi i Dashnor Sulës:

Edi Rama (Sulltani) po përjeton këto kohë muajt më depresiv të jetës së tij. Si manjak i përqendrimit të vëmendjes tek vetja, gjatë këtyre javëve çfarë nuk po bën që të marrë vëmendje.

Ndaj sot doli si gogoli me demek për demokratët. Por demokratët Edi Rama i dhunon çdo ditë. I dhunon çdo ditë me mungesën e shërbimeve në spitale, hipoteka, shkolla, bashki e çdo institucion shtetëror. Edi Ramës as nuk i bien në mend demokratët jo e jo por të gjithë shqiptarët. Në përditshmëri ai ulet me kriminelë për të ndarë koncesionet, lejet e ndërtimit. Njerëzit i kujton vetëm kur do ti përdor për imazh.

Është e vërtetë që PD ka një “plagë” të cilën po e kuron dita ditës. Shërimi mund të jetë i dhimbshëm dhe i gjatë por është e vetmja mundësi.

Ty “Sulltan” të intereson të zgjasë shërimi i PD sepse e di fare mirë që pas kësaj të pret fundi!