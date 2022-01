Sërish krisje mes çiftit? Beatrix i ngre zërin Donaldit, aktori i largohet

Pasditen e djeshme, në ambientet e shtëpisë së “Big Brother VIP” u bashkuan disa kafshë, mes tyre dhe një qengj. Besojeni apo jo, por qengji është bërë shkak që Donaldi dhe Beatrixi të zihen.





Këngëtarja është revoltuar me aktorin, sepse sipas saj, ai ia ka marrë qengjin para syve dhe këtë e ka bërë me qëllim për të vazhduar me spektaklin e tij. Ajo i është drejtuar Donaldit me ton të lartë zëri, ndërsa ky i fundit e ka quajtur “llasticë”.

Donaldi: Do vini te pulat?

Beatrixi: Ma more qengjin para syve, vazhdo tani

Donaldi: Ça të mora?

Beatrixi: Vazhdo te pulat

Donaldi: Nuk e pashë

Beatrixi: Nuk sheh ndonjëherë

Donaldi: Ça thua kështu ti moj? Llasticë

Beatrixi: Po pra, kisha një orë aty

Donaldi: Po pse nuk e more?

Beatrix bërtet: Sepse ma more para syve

Donaldi: Nuk ta mora me qëllim

Beatrix: Me qëllim e more, vazhdove spektaklin siç e bën gjithmonë. Kisha një orë t’u fol për qengjin…

Pas këtij debati, Donaldi u largua nga dhoma duke e lënë këngëtaren me fjalë në gojë.