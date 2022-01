“Mos duhet të nxirrni sekretet e mëdha”?! Zheji: Berisha dështoi. Basha: Po tenton të thyejë në mes PD-në!

Në një lidhjeme “Skype” për emisionin “Pikat mbi i”, në News24, kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, iu kërkoi ndjesë publike të gjithë shqiptarëve për skenat e dhunës, që panë në protestën e 8 janarit, të thirrur nga Sali Berisha.





Për kryedemokratin Basha qëllimi i Sali Berishës ka qenë dhe është vetëm dhuna, ndërsa theksoi se atij i intereson të bunkerizojë dhe thyejë në mes Partinë Demokratike, në mënyrë që të mbrojë veten nga “non grata”.

“8 janari ishte kulmimi i 30-viteve të atyre që kanë shkuar keq në familjen tonë. Është momenti për t’iu kërkuar ndjesë shqiptarëve për skenat që panë atë ditë. Është momenti për t’iu thënë atyre se ajo nuk është PD, por një grup huliganësh. PD është diçka tjetër, dhe do të jetë diçka edhe më e mirë mbi këto rrënoja të 8 janarit. Do të jetë më e hapur, më reflektuese dhe më e bashkuar se kurrë me shoqërinë, sepse shoqëria ka nevojë për ndryshim. Rama dhe Berisha janë investuar fuqishëm për të përçarë e shkatërruar PD. Janë të koordinuar mirë me njëri-tjetrin, tashmë jo në largësi. Më 8 janar skenari i dhunës së Berishës jo vetëm nuk pati sukses, por i tregoi shqiptarëve, demokratëve e botës mbarë se qëllimi i tij i vetëm prej fillimit ishte dhuna. Qëllimi i vetëm i Sali Berishës ka qenë dhe mbetet dhuna. Skenari i tij dështoi.

Ndonëse sot Edi Rama fërkon duart, Sali Berisha përpiqet të gjejë alibi, e vërteta është se Sali Berisha donte gjakderdhje mes demokratëve më 8 janar, donte të merrte PD e ta kthente në bunker për t’u mbrojtur nga ‘non grata’. 8 janari ka dështuar dhe kështu do të dështojë çdo përpjekje tjetër, por për këtë duhet të qëndrojmë bashkë si demokratë e si shqiptarë. Ne të gjithëve bashkë na lidh qëllimi për t’iu dhënë shqiptarëve liri, drejtësi, e ku çdokush të jetë në gjendje të ndërtojë të ardhmen e tij këtu”, tha Basha.

Ndërkohë, i ftuar në studio, analisti Artur Zheji tha se më 8 janar Berisha dështoi dhe nuk veproi në mënyrë inteligjente, ndërsa pyeti Bashën se mos ndoshta ka ardhur koha që Berisha dhe Basha të thonë disa sekrete të mëdha, që vetëm ato i dinë.

Zheji: Nuk mund të paragjykoj askënd të fajshëm e të pafajshëm, as Bashën, as Berishën. Kam përshtypjen se Berisha nuk veproi në mënyrë inteligjente. Si ka mundësi që dha një spektakël, i cili në fakt dështoi. Nuk ishte parashikuar rezistenca e Bashës dhe e mbështetësve të tij. Doli tepër më rezistence nga sa mendohej. Por, nuk e kuptoj pse Berisha kishte nevojë të jepte këtë spektakël dhe pse Rama qesëndisi gjithë demokratët, duke iu thënë që të lënë Bashën e Berishën e të shkojnë me të. Mos ka ardhur koha të thoni ato sekretet e mëdha?

Basha: Nuk jam këtu për të komentuar Berishën, roli i tij për 8 janarin është i qartë. Ajo që e lidh Berishën me Ramën është mbajtja e status quos. Berisha nuk mund të vijë më kurrë në pushtet. Shqiptarët, demokratët, janë një popull pro-amerikan. Këtë Sali Berisha e di fare mirë. Ky është interesi i Berishës, bunkerizimi i PD. Shumica absolute e shqiptarëve kanë pesë pare mend në kokë dhe e kuptojnë kur një njeri bëhet gati të shkatërrojë një parti. Berishën e lidh interesi për të bunkerizuar, thyer në mes, me çdo kusht, PD, ndërsa Ramës i intereson që PD të mos jetë e fortë, për të vijuar me skandalet. Nuk ka shpëtim më të mirë se sa Sali Berisha për Ramën. Ka kriminelë që kanë punuar me Ramën, dhe që sot me ta furnizohet edhe Sali Berisha. Është një magazinë e përbashkët e krimit të organizuar, e interesave politike. Berisha do që të mbrohet nga “non grata” dhe i thotë Ramës që ta mbajë PD të përçarë, ndërsa Rama i thotë ‘ca të duhet, e sa të duhet’. Kjo është kundër interesit publik