Ashtu si shumë vende të tjera të Europës edhe Maqedonia po0 përballet me nje rritje të numrit të infektimeve me Covid. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se gjatë 24 orëve të fundit, janë infektuar gjithsej 1964 persona.





Po ashtu, janë shënuar edhe 13 viktima ndërsa nuk ka pasur asnjë të shëruar