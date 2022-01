Magnituda/ Sërish tërmet i fuqishëm afër Greqisë, ja ku ishte epiqendra

Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 6.1 ballë goditi Qipron herët të martën. Nuk pati raportime për të lënduar apo dëme. Pas tërmetit me epiqendër në Follorinë,

Departamenti i Shërbimit Gjeologjik tha se një tërmet me magnitudë 6.1 të shkallës Rihter u regjistrua në orën 3:08 të mëngjesit. Epiqendra ishte në detin e Qipros, 50 kilometra në perëndim-veriperëndim të Polis Chrysochous në një thellësi prej 25 kilometrash.

Deri tani nuk raportohet për persona të lënduar, por qytetarët e kanë kaluar natën jashtë dhe në makina nga paniku. Raportohet se tërmeti është ndier edhe në vendet fqinje.