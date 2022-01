New York/ Pamjet rreqethëse, grabitësi i maskuar futet në një lokal, qëllon për vdekje një punonjëse

Një vrasje që ka ndodhur brenda një lokali ku shërbehet ushqimi i shpejtë në Manhattan të New Yorkut, është filmuar nga kamerat e sigurisë.

Gjithçka ndodhi kur një person i maskuar dhe me revole në dorë ia drejtoi armën punonjësve në lindje të Harlemit, ku si pasojë pas një fjalosje shkrepi revolen e cila goditi për vdekje arkëtaren 19-vjeçe.

Pamjet janë publikuar nga policia, ku shihet plaçkitësi duke ia drejtuar vazhdimisht revolen punonjësve, ku epilogu i kësaj ngjarje rezultoi me vrasjen e një punonjëse dhe 100 dollarë të vjedhura.

Viktima ishte goditur me plumb në gjoks, e pavarësisht që ishte dërguar me urgjencë në spital, atje u shpall e vdekur.

Sipas policisë, plaçkitësi është larguar nga vendi i ngjarjes, dhe po kërkon nga qytetarët t’i kontaktojnë nëse kanë ndonjë informacion që do të çonte në kapjen e tij.

Madje ka ofruar një shpërblim prej 3.500 dollarëve, për çfarëdo informacioni që ndihmon policinë për ta vënë prapa grilave vrasësin.





