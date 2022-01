Nga partia e re e Berishës te ribashkimi i demokratëve, Bozdo: Kam shpresa të mëdha, se rrugët tona do të përputhen një ditë!

Shpresëplotë se një ditë rrugët e demokratëve, që sot janë ndarë në dy kampe, ku nga një anë qëndron ish-kryeministri Sali Berisha dhe nga ana tjetër Lulzim Basha, do të bashkohen.





Kështu shprehet ish-anëtari i Kryesisë së PD-së, Enno Bozdo në një intervistë për emisionin ‘Frontline’ në ‘News24’ nga gazetarja Marsela Karapanço. Ai tha se ai nuk kërkon një parti të re, përderisa është me PD-në.

Mes të tjerash ai tha se zgjidhja e vetme për këtë situatë ku ndodhet PD-ja është vota.

“Unë nuk mund të kërkojë parti të re, kur unë jam në PD. Këtë pyetje bëjani atyre që kërkojnë të mbajnë me zor vulën në PD. Lider i partisë ka një mënyrë se si votohet prej 2013 në PD; që është; një anëtar. një votë. Kjo është piramida e PD dhe e të gjitha partive. S’kemi ndërmend të shpikim mekanizëm tjetër. Vendimet e sotme ishin qesharake. është gjithçka qesharake. Mjafton të shihni reagimet e njerëzve dhe do të kuptoni se është gjëja më qesharake. Njeriu nuk rresht së gabuari. Kjo e pengonte përjashtimi i Bozdos dhe të tjerëve?! Duam apo jo një zgjidhje për PD? Kjo është çështja. Kushdo që kandidon, do ketë komisioner, dhe listat janë atje, dhe kjo histori mbyllet këtu. Është një axhendë e vendosur nga Kuvendi i datës 11 dhjetor për Komisionin e Rithemelimit të PD. për protestat do të merren vendimet shpejt. Për sa kohë do të jetë e mundur hyrja. Sot janë bërë përforcime me dyert dy herë më të blinduara. Ne shkojmë kur do ta mendojmë ne për të shkuar.”, pohoi ai.

Mes të tjerash Bozdo komentoi edhe qëndrimet e Ramës për situatën në PD, ndërsa nuk i kurseu ironitë.

“Fjalë zemre nga Edi Rama. Fjalë të ndjera, fjalë zemre. Është i vetmi person që do ta shoh PD kështu dhe bashkë me të dhe shoqërinë shqiptare, të paaftë për ta shkundur atë zotëri njëherë e mirë, është ky person. Mendoj se interesi i Ramës është që të mbajë një vatër konflikti, që e përforcoi para 3 ditësh. Nga pikëpmja e asaj që ai e realizoi, ka përgjegjësi të madhe, që i kthehet përgjegjësisë së shtetasit. Është e kot ndoshta të kërkosh reflektim te Edi Rama.”, tha ai.

Pyetjes nëse sa janë shanset që demokratët të tejkalojë këtë situatë, Bozdo tha; “Kam shpresa të mëdha, por kam frikë se rrugët tona do të përputhen një ditë. Në mënyrë absolute, kjo krizë do të zgjidhet një ditë. Dikush do të kthjellohet”.