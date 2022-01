Protesta e dhunshme e 8 janarit, PD u çon raport të detajuar ambasadave dhe KE: Berisha sulmoi brutalisht selinë blu

Partia Demokratike ka hartuar një raport të detajuar në lidhje me protestën e 8 janarit, të thirrur nga ish-kryeministri Sali Berisha.





Në këtë raport 8 faqesh, PD rendit disa nga ngjarjet më pikante.

Në raportin prej 8 faqesh, Partia Demokratike përshkruan orë pas ore detajet e përplasjes para godinës së selisë blu.

PJESË NGA RAPORTI

Një dhunë e paprecedentë ka ndodhur të shtunën në tubimin e thirrur nga deputeti Sali Berisha kundër PD-së, me synimin për të thyer brenda selisë së PD-së dhe për largimin me forcë të kryetarit Lulzim Basha. Protesta u thirr kundër kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, pas vendimeve të tij për përjashtimin e ish-kryetarit Sali Berisha, i shpallur non grata nga SHBA për korrupsion dhe shkelje të demokracisë.

Ora 11.00 – Vetëm një orë para nisjes zyrtare të protestës së thirrur nga Berisha, disa prej mbështetësve të tij kanë sulmuar dhe sulmuar fizikisht dhe verbalisht sekretarin e PD-së për Zhvillimin Vendor z. Roland Bejko, në prani të të mediave dhe kamerave.

Gjithashtu nënkryetari i PD-së deputeti, Enkelejd Alibeaj ishte vënë nën mbrojtjen e Gardës Kombëtare

pasi u sulmua dhe u kërcënua me jetë nga persona të mbledhur në protestën e thirrur nga Berisha.

Ai ka reaguar në një postim në Tëitter duke dënuar rolin e Berishës në këtë tubim të dhunshëm duke theksuar se ai është të gatshëm për akte dhune. Ai rithekson se “Veprimi i Berishës po i vë PD-në përballë njëri-tjetrit, ndërsa ai tërhiqet përpara, gjë që tregon fytyrën e vërtetë të Berishës. Ai është i gatshëm të dëmtojë këdo që nuk e bën këtë dhe nuk mendon si ai”.

Gazetarët e medias i fotografuan këto akte që në momentin kur njerëzit u vërsulën me forcë

në hyrjen kryesore të selisë së PD-së duke thyer dhe shkatërruar derën dhe xhamat.