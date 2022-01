Spiunojnë partnerin e tyre? Këto janë 3 shenjat e zoodiakut me sjelljet tipike

Jeni tunduar ndonjëherë të kontrolloni celularin e partnerit, të lexoni mesazhet apo emailet e tij?

Astrologët pohojnë se sjellje të tilla janë tipike për disa shenja të Zodiakut. Shikoni më poshtë për të parë nëse jeni në mesin e tyre. Në vitin 2020, ekspertët kryen një hulumtim interesant që u dha përgjigje disa prej pyetjeve më të shpeshta, të cilat anëtarët e shenjave të zodiakut i kontrollojnë më shpesh partnerët e tyre.

Studimi përfshinte 2112 të anketuar, të cilët iu përgjigjën pyetjes nëse dhe sa shpesh shfletojnë celularët dhe kompjuterët e partnerëve të tyre. Ja çfarë zbuluan ata, cilat shenja i spiunojnë më shumë se të tjerët.

Luani

Në radhë të parë janë Luanët. Rreth 75 për qind e të lindurve në këtë shenjë pranuan se kontrollonin herë pas here telefonin e partnerit. Pjesëtarët e kësaj shenje zjarri janë liderë të lindur dhe nuk do të hezitojnë ta marrin ‘çështjen në duart e tyre’ nëse mendojnë se është e nevojshme. Për shkak se janë të pavarur dhe kanë karizëm të fortë, ata janë në kërkim të partnerëve që i përshtaten personalitetit të tyre. Ata kanë nevojë për dikë që mund t’i plotësojë nevojat e tyre.

Gaforrja

Sondazhi zbuloi se 71 për qind e Gaforreve shikojnë fshehurazi mesazhe në telefonin ose kompjuterin e partnerit të tyre. Gaforret janë shumë të përkushtuar ndaj të dashurit të tyre dhe duan të njëjtin lloj partneri. Problemet lindin kur pala tjetër dëshiron të ruajë njëfarë privatësie. Kjo shkakton menjëherë pasiguri te Gaforret e pasigurt.

Peshku

Në vendin e tretë në listën e “nuhatësve” janë Peshqit me 69 për qind. Megjithatë, pasi partneri i tyre i kapë ata duke spiunuar, ata nuk do ta bëjnë më. Të shtyrë nga frika dhe ndjeshmëria, Peshqit shpesh i lejojnë ndjenjat t’i bartin ato, kjo është arsyeja pse ata ndonjëherë duhet të shikojnë intimitetin e partnerit të tyre. Është e vështirë për ta të kontrollojnë emocionet e tyre, prandaj shpesh duhet të bëjnë përpjekje jashtë njerëzore për të “qëndruar në tokë”.