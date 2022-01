Zbardhen debatet në Kryesinë e PD, Duma: S’ka kohë, të veprojmë! Hasa: Kush erdhi për gjak s’ka vend këtu

Kryesia e Partisë Demokratike ka vendosur sot në orët e para të mëngjesit përjashtimin e ish kryetarit të saj dhe ish kryeministrit, Sali Berisha. Së bashku me të, janë përjashtuar edhe 7 anëtarë të Komisionit të Rithemelimit, mes të cilëve, ish-Presidenti Bujar Nishani dhe ish sekretari I Përgjithshëm I PD-së, Arben Ristani.





Mbledhja e kryesisë ka nisur në orën 19:00 dhe ka pasur një ndërprerje rreth orës 21:00 ku disa nga anëtarët e kryesisë kanë marrë pjesë në emisionet televizive të të enjtes ku është diskutuar mbi protestën e dhunshme të 8 Janarit. Pas rifillimit të mbledhjes, të gjithë anëtarët e kryesisë kanë mbështetur propozimin për përjashtimin e Berishës dhe grupit të tij të afërt.

“News 24′ ka arritur të zbardhë disa nga diskutimet në këtë mbledhje kryesie, e cila ëhstë mbullur pas orës 3 të mëngjesit të sotëm. Burimet bëjnë të ditur se diskutimi më I fortë ka qenë ai I Grida Dumës e cila ka kritikuar faktin që linja zyrtare e partisë nuk ia sqaroi bazës përse Berisha u shpall non grata. Ajo kritikoi gjithashtu edhe blindimin e selisë së PD-së, taksa kërkoi që në mënyrë simbolike godina të jetë e hapur dhe e aksesueshme për të gjithë.

‘News 24’ mëson gjithashtu se Ervin Salianji ka propozuar që disa prej zyrtarëve të partisë t’u jepet një tjetër mundësi që të reflektojnë dhe të distancohen nga dhuna e 8 Janarit, teksa ishte në të njëjtën linjë me Grida Dumën për daljen në bazë dhe disktutimin me anëtarësinë për vendimet e partisë.

Mbledhja e Kryesisë

Kreshnik Collaku: Qe nga fillimi i kesaj krize ne PD jam perpjekur me cdo forme per te shmangur percarjen e ndarjen. Kam heshtur edhe kur jam fyer e kercenuar nga anonime por edhe nga njerez qe nuk mendoja kurre do te degjoja te tilla zhargone e mendesi kaq agresive. Kam bere thirrje per arsye. Me dukej e pamundur qe njerez me te cilet kishim kaluar nje jete, kishim punuar e jetuar ne rrethana te ndryshme te mos linin me nje ane inatet e te mos gjenin arsyen per te ndalur kete perrua inati e gjuhe dhune. Brenda vetes shpresoja, por po ashtu brenda vetes kisha percaktuar nje vije te kuqe. Vija e kuqe do te ishte perdorimi i dhunes fizike.

Ajo qe ndodhi ne 8 janar ishte kalimi i kesaj vije te kuqe. Ne 8 janar me vjen trup ta them dhe eshte mjerim se ish miq e bashkepunetore tane drejtuan nje sulm fizik kundra nesh.

A e dini se brenda turmes ne vijen e pare te mercenareve te paguar qe shqyenin dyert kane qarkulluar lista me emra te vecante deputetesh qe duhet te lincoheshin fizikisht brenda godines? Pra rrezik ka qene jo vetem godina por dhe jeta e disave ketu brenda. Ata qe i sollen te dyert e godines ishin miqte tane te nje jete, si mund ta lejonin ata kete dhe aq me teper si mund ta lejojne sot pa u distancuar prej saj. Ate dite Zoti e beri qe ne godine te mos kishte viktima.

Dhuna per mua eshte nje kufi ndares me kedo. Ndaj une mendoj me kedo qe nxiti apo perdori dhune ndaj nesh kolegeve e ish-miqve te tyre nuk ka cfare na mban me bashke. Ne kete parti dhunuesit dhe te dhunuarit nuk mund te rrine me bashke.

Une situaten nuk e shoh sporadike madje e shoh pjese te nje situate ballkanike. Antiamerikanizmi qe po strukturohet ne krejt Ballkanin duke shfrytezuar konflikte te brendeshme e situata te ngjashme ka nje inteligjence nga mbrapa, nje inteligjence anti nato, anti shba, anti be. Ndaj mos prisni se ujrat do te qetesohen. Ne duhet te flasim me demokratet duhet te degjojme verejtjet e tyre, duhet te korrigjohemi me durim por duhet te forcojme marredheniet me aleatet tane strategjik. Ne nuk duhet te lejojme kurre qe PD te kthehet ne nje bunker antiamerikan per cdo lloj arsyeje dhe me cdo lloj cmimi.

Ervin Salianji: Dhuna është e papranueshme dhe duhet te distancohet çdo perfaqesues i Partise Demokratike, kriteri per perjashtim duhet te jete ky kufi, ndarja me dhunën dhe mjete parapolitike! Ky diferencim duhet te jetë edhe për të mos perjashtuar ne bllok, duhet te japim mundesine e reflektimit dhe distancimit nga dhuna pjesemarresve qe mund te jene aty dhe jam i bindur qe jane aty për shkak te zhgenjimit dhe dëshpërimit të mosfitores në 25 Prill! Nxitja për dhune dhe perkrahja e dhunes duhet te jete kriteri ndarës për përjashtimin ose bashkëjetesen, nëse ka kolegë që pranojnë rriskimin e jetës dhe eleminimin fizik të drejtuesve te degeve, te Keshillit Kombetar, deputeteve kjo është vijë ndarëse dhe ketu nuk i kemi përjashtuar ne por ata!

Gabimet e së shkuarës nuk duhet te perseriten dhe PDSh duhet të jetë force qe udheheq dhe terheq pjesen e shoqerise qe perdite e me shume po zhgenjehet nga politika, ju duhet te beni diferencen me gjithçka qe keni bere gabim ne 8 vitet e bashkedrejtimit të perceptuar. Personalisht isha dhe jam për mosvendosjen as te hekurave, as te betejes per godine, nuk e marrin dot godinen dhe as marrin dot legjitimitet prej saj sado rrotull te vijne, ashtu siç hyjne dalin sepse ligji është kufiri dhe jo sjellja tribale dhe as zaptimi! Dalja në terren dhe kontakti me demokratët duhet te ishte i shpeshte ne keto muaj, madje dhe zevendesimi i kujtdo qe nuk ka më peshe elektorale ose është i papranueshem për demokratët apo qytetaret ne zonat qe mbulojne, ne kemi tentuar te imponojme politikane te diskredituar qe populli i ka refuzuar me vote disa here! Merita duhet te kthehet ne themel te kesaj force….

Grida Duma: Marrja e vendimeve në kohë është më e rëndësishme se vetë vendimi. Ne marrim vendime me vonesë.

Pas 9 shtatorit, kur u mor vendimi mbi non gratën, cdo ditë ju kam thënë e kërkuar të qartësosh njerëzit e demokratët për si dhe pse u mor ky vendim. Nuk do ishim këtu sot nëse do kishim qartësuar njerëzit për 4 muaj dhe do i kishim marrë këto vendime më parë.

Berisha u la të forcohej, dhe u forcua sepse nuk vepruam. Por fatmirësisht dhe për shkak të Zotit, e jo të veprimeve tona, ai në datën 8 janar pas dhunës vandale dhe terrorit, që mund të kishte sakrifikuar jetë njerëzish, gaboi vetë dhe i tregoi shqiptarëve që kishte mbetur ai i ‘97, pa asnjë reflektim.

Sot mendoj që gjërat duhen thënë hapur. Po, ne jemi kompleksuar!!. Kompleks kudo, veprojmë vonë, marrim vendime vonë, jemi të vonuar të flasim troc me njerëzit, e lëmë kundërshtarin të ecë një hap përpara.

Sa i përket godinës, nuk mundemi ne ta bëjmë betejën për godinën si lufte guerrilie. Asnjë kompleks nuk mund të kesh të kërkosh policinë të veprojë. Si mundet në të pretendojmë që do mbrohet godina e partisë me hekura blinda dhe hunj dhe të kompleksohemi që të veprojnë institucionet. Po duhet të veprojë policia dhe sepse ndërhyri policia u evitua gjakderdhje, tí themi gjërat sic janë. Për pak minuta mund të kishte gjak, dhe gjakun po presin disa dhe ne e dimë mirë.

Por institucioni mbrohet me institucion dhe jo trupa njerëzish që bëhen therror. Unë nuk mbroj dot hekurat e blindimit, dhe nëse është cështja për një zyrë të vogël që përdor aty poshtë, cdo democrat të vijë ta ;përdorë si të vetën përditë.

Godina e PD duhet të ç’mitizohet. Le të hapet godina dhe për simbolikë të mbrohet zyra juaj, si institucioni i kryetarit. Duhet të bëjmë opozitë e politikë, jo guerrilie për të mbrojt godinën. Siç e patë nuk hyri njeri brenda të nesërmen kur e kishin të shkatërruar të thyer, as guxuan të hyjnë e të merrnin zyrën kur vinin e bënin shoë tek shkallët disa herë.

S’mund të na mbajë peng me këto komplekse askush!

Pas asaj që ndodhi duhet të shkojmë në terren para demokratëve me urgjencë dhe me nje ofertë të re. Duhen ndryshime të tjera në parti. Nëse është e nevojshme duhen ripozicionuar njerëzit, e kush ka bërë betejë të jetë në krye të punëve dhe të ndjekim vetëm meritën e njerëzve jo më thjeshtë procedurat. Partia s’mund të jetë më me gjuhë monokolor, duhet ti flasë , të zhgënjyerve, duhet të bëjë kritike reale me veten dhe ti japë vendin më të sakrifikuarve e ti njohë meritën atyre që i duhen partisë. Thënë kjo na duhet një ofertë e re e madhe dhe me të gjitha ngjyrat pa asnjë kompleks.

Ngritja do fillojë nga këtu, njerëzit nuk kanë cfarë na japin më na i kanë dhënë të gjitha, jemi ne që duhet të ofrojmë .

Endri Hasa: S’mund të negocioj uljen në tryezë me ata që erdhën në PD për të na vrarë!

Do te ishte e veshtire per mua por edhe per te gjithe koleget te perballeshim me vendime per perjashtimin apo pezullimin e funksionareve apo ish-funksionareve qe kane mbajtur detyra te rendesishme ne kete parti. Por pas 8 Janarit, s’mund te fshihemi pas gishtit. Ne nuk mund te jemi perbashkues me ata qe te fusin shkopinj nen rrota. Ata kane sot per qellim vetem qe te pengojne axhenden tone politike kunder qeverise dhe rikthimin e PD ne pushtet. Pjesa me e madhe e anetareve te kryesise ishin deshmimtare okulare te asaj qe ndodhi ne 8 Janar. Ata erdhen per te na vrare, dhe ne vazhdojme te diskutojme per tu ulur me te njejten tryeze dhe per te ndare vendimarrje te perbashket? Ata nuk mund dhe nuk duhet te jene ketu. Ata erdhen te organizuar per te dhunuar dhe per te vrare, ne te mendohemi? Nuk behet politike me dhunen, me 8 janar mjetet politike mbaruan! Ne 8 janar ishte vetem nje turme banditesh qe erdhi per te dhunuar. PD eshte parti perendimore dhe ne duhet te distancohemi perfundimisht nga te gjithe ata qe nuk e perfaqesojne kete. E kam thene qe ne mbledhjet e shkuara, qe gjerat nuk zgjidhen duke i ardhur gjese anash e anash, kur gjeja duhet zgjidhur ne kohe. Italianet thone “duhet keputur koka e demit, po nuk ia keputem koken demit, do te kemi pasoja te tjera”. Une smund te pajtohem me njerez qe nxiten dhe frymezuan dhune ne 8 janar! Ata nuk jane kurrsesi demokrat, rruga jone me ta eshte ndare njehere e pergjithmone. Nese kjo eshte partia e tyre, kjo nuk eshte partia ime. Kush ka hyre ne oborr ne krah te atyre qe mbanin hunj dhe leva ka damken e kriminelit, jo te demokratit. Vendimet sot duhet te jene shume te forta. As Edi Rama ska arritur te shkoje deri ketu. Kush erdhi per gjak, nuk mund te kete vend ne kete parti, sot dhe kurre.

Fitim Zekthi: Ajo qe ndodhi ne 8 janar eshte thjesht kulmim logjik i nje levizjeje ilegjitimiste te nisur qe ne shtator. Levizja e z Berisha u perpoq te deligjitimoje institucionet e PD, kryetarin e saj, kryesine, Keshillin kombetar dhe u shpreh se do bente revolucion. Instituciobet u quajten peng, te shitura, te paligjshne. Paralelisht ne menyre jo transparente, totalisht abtastutore u mblidhen te adhtuquajturat firma per kucend kombetar. E gjitha kjo duhej per mbulese te paligjshnerise dhe per justifikim te mberritjes tek 8 janari. Z Berisha levizjen e tij e zhvilloi ne parapolitike, ai doli nga politika, doli nga ndjekja e rregullave dhe e normave te te drejtes. Foltorja ishte fondamentaliste ne gjuhe dhe veprime sepse pretendonte se zoteronte te verteten supreme. Ajo nuk lejonte dhe nuk lejon nje kuptim tjeter mbi gjerat, mbi statutin, mbi te verteten. Foltorja konstruktoi me ane te meadiave, me ane te propagandes, me ane gjuhes lincuese, me ane te agresivitetit dhe akuzave hiperbolike, ne ane te konspiracionit nje realitet sikur ajo eshte shumice. Me kete kerkonte vetem justifikimin per te shkuar tek 8 janari. Vetem levizje per demokratizim apo hapje nuk eshte. Kjo lloj levizjeje, keto lloj levizjesh gjate gjithe historise perfundojne ose ne grusht shteti ose ne revolucion. Ishte nje ngjarje dramatike, nje dhimbje pa mbarim per shqiptaret dhe demokratet. Ata qe e bene dhe ideuan nuk kane asnje lidhhe me vlerat konservatore, ata nuk udhehiqen nga dashuria per vendin, nga respekti per jeten e njerevve. Konservatoret jane njerez te permbajtur, jane njerez qe nuk mitizojne apo fetishizojne karrieren apo interesin politik, jane njerez qe udhehiqen nga shikimi nga vetja, nuk duan asgjesime dhe nuk justifikojne kurre perdorimin e cdo mjeti per politike. Me ideatoret dhe organizatoret e 8 janarit partine demokratike nuk e lidh asgje. Ky moment duhet te sherbeje per ndarje nga sjellje dhe mendime fondanentaliste, per ndarje nga mendimi se e verteta fundore zoterohet nga dikush dhe se ne emer te saj mund te behet gjithcka edhe dhune. Ne, kryesia, kryetari duhet te nderyojme nje pd te djathte, konservatore qe nuk ben asgje pa patur ne fokus Shqipetine. Per PD eshte e mire vetem ajo qe eshte e mire per Shëipetine. Nuk duhet kurre te shohim cfare na intereson ne, por cfare i intereson vendit sepse vetem ajo na qe i duhet vendit eshte e mire edhe per Pd. Shkurt duhet nje parti me ide te djathta dhe njerez qe populli i sheh si bartes te sinqerte te ketyre ideve. Boll me me lojera te uleta meskine.